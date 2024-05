Richard Lugner heiratet: Darf seine Ex dort nicht knutschen?

Richard Lugner (91) steht kurz vor seiner sechsten Hochzeit! Mit seiner Auserwählten Simone Reiländer feierte der Unternehmer erst vor Kurzem ein Liebescomeback. Zu der Hochzeit mit seinem "Bienchen", wie er seine Simone nennt, ist auch seine Ex-Frau Christina Lugner (58) eingeladen, die ihren neuen Partner Ernst Prost mitbringen wird. Das Paar zeigt seine Liebe offensichtlich, was Richard anfangs abschreckte, wie er im Gespräch mit Bild offenbart: "Ich habe die beiden ja kürzlich kennengelernt. Da haben sie sich permanent abgebusselt. Das war doch sehr ungewöhnlich." In den österreichischen Medien kursierte das Gerücht, Richard werde auf der Hochzeit ein Kussverbot für das Paar erteilen, was er aber dementiert: "Bei der Hochzeit dürfen sie so viel busseln, wie sie wollen. Es gibt keine Benimmregeln."

Seine Ex-Frau Christina nannte Richard damals liebevoll "Mausi". Über 17 Jahre waren die beiden verheiratet. Nun hat sie seit vergangenem März einen neuen Partner an ihrer Seite: den Millionär Ernst. Gemeinsam freuen sie sich auf die anstehende Hochzeit von Richard, wie sie im Interview verraten: "Ernst und ich werden uns festlich kleiden, so wie es in der Einladung gewünscht ist." Für das frische Paar hat der baldige Bräutigam einen süßen Tipp: "Nach der Trauung wird mein Bienchen ihren Brautstrauß hinter sich werfen. Wenn die Mausi sich gut hinstellt, fängt sie ihn vielleicht ja. [...] Erst heirate ich, dann etwas später unsere Tochter Jacqueline – und vielleicht gibt es dann noch eine dritte Hochzeit?"

Die gemeinsame Tochter von Richard und Christina, Jacqueline, steht nämlich ebenfalls kurz vor ihrer Hochzeit! Doch da kommt ihr Vater ihr zuvor und feiert seine Eheschließung ein paar Tage davor. Das machte Christina erst einmal sauer, wie sie in einem anderen Gespräch mit Bild offenbarte: "Er kann nicht seinem eigenen Kind die Show stehlen. Das muss er verstehen und ein bisschen Empathie zeigen." Doch die Termine stehen – Richard wird in einigen Tagen sein "Bienchen" heiraten.

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Simone Reiländer und Richard Lugner bei der Premiere von "La Forza Del Destino"

Getty Images Christina Lugner und ihr Ex-Mann Richard Lugner, 2005

