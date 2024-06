Im Bikini: Iris Klein sendet heiße Urlaubsgrüße aus Miami!

Iris Klein (57) macht momentan gemeinsam mit Modeschöpferin Pia Bolte Miami unsicher. Von der Reise teilt die TV-Bekanntheit nun heiße Strandfotos. Auf den Schnappschüssen, die Bild vorliegen, trägt sie einen bunten Bikini aus dem Hause ihrer feschen Begleitung und kombiniert dazu einen pinken Cowboy-Hut. Auch nicht fehlen darf natürlich das riesige Strandhandtuch, das mit ihrem Gesicht bedruckt ist. Wie sie im Interview mit der Zeitung berichtet, wird sie die Bademode im Laufe ihres Urlaubs sogar noch öffentlich präsentieren. "Ich bin mit Designerin Pia Bolte für eine Woche hierhergeflogen, um auf der Bikini-Fashion-Show für ihre Mode auf dem Catwalk zu laufen", verrät die Mama von Daniela Katzenberger (37).

Iris scheint die Reise sichtlich zu genießen. In ihren Instagram-Storys teilt sie, dass sie unter anderem auf einer Bootsparty gefeiert haben. Um die Reise perfekt zu machen, fehlt der ehemaligen Promi Big Brother-Teilnehmerin nur eins – ihr Liebster. "Heute Morgen haben wir den Sonnenaufgang und nun den Sonnenuntergang hier in Miami gesehen... Ein Traum! Aber ohne mein Bärchen nur halb so schön", gesteht die Influencerin. Ende April gab die dreifache Mutter bekannt, einen neuen Mann namens Stefan Braun zu daten.

Iris' Wunsch könnte schon bald in Erfüllung gehen. Ihr Freund postete kürzlich eine Story aus einem Flughafen, die zeigt, dass er sich auf dem Weg nach Houston befindet. Einem Treffen des Liebespaares in den USA steht also nichts im Weg! Der 47-Jährige ist total verliebt in seine Iris und teilt das gemeinsame Glück häufig mit seinen Followern im Netz. Zu einem süßen Pärchenbild der zwei Turteltauben schrieb der Vertriebler zum Beispiel: "Die besten 20 Jahre liegen noch vor uns."

Instagram / iris_klein_mama_ Pia Bolte und Iris Klein im februar 2024 in New York

Instagram / stefan.braun.official Stefan Braun und Iris Klein in München

