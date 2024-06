Doch Probleme? Timothée Chalamet priorisiert Kylie nicht!

Gibt es doch Probleme zwischen Timothée Chalamet (28) und Kylie Jenner (26)? Eigentlich hieß es kürzlich, dass der Schauspieler und die Unternehmerin es sehr ernst miteinander meinen würden. Jetzt offenbart jedoch ein Insider gegenüber Daily Mail, dass die Romanze der beiden derzeit eher einseitig sei. "Kylie versucht, ihre Beziehung zu Timothée aufrechtzuerhalten, aber die Menschen in ihrem Umfeld befürchten, dass es offensichtlich wird, dass er sich nicht mehr so sehr für ihre Beziehung einsetzt wie sie", erklärt die Quelle.

Die Schwester von Kim Kardashian (43) sei jedoch "unsterblich" in Timothée verliebt und habe viel in die Beziehung investiert – daher sei sie nicht bereit, sich zu trennen. Außerdem habe Kylie die Romanze der beiden öffentlich gemacht, weil sie der festen Überzeugung war, dass sie von Dauer sein würde. "Aber die, die ihr am nächsten stehen, haben das Gefühl, dass sie für ihn keine Priorität ist und ihre Schwestern sagen ihr jetzt, dass sie gehen soll, aber das kann sie nicht", führt der Informant weiter aus.

Dabei sah es gerade erst noch so rosig zwischen Kylie und Timothée aus. Seit den diesjährigen Golden Globe Awards im Januar wurde das Paar zwar nicht mehr zusammen fotografiert – gemeinsame Zeit verbrachten sie aber wohl trotzdem miteinander. Wie ein Insider gegenüber People berichtete, wurden sie kürzlich bei einem romantischen Abend in einem Restaurant in New York beobachtet. Und dort machten sie den Eindruck, dass sie "definitiv über den Flirt-Punkt der Beziehung hinaus sind und beide Seiten das Potenzial für etwas Echtes sehen".

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Was denkt ihr darüber, dass Timothée Kylie angeblich nicht priorisiert? Ich kann es verstehen, für ihn steht wahrscheinlich seine Karriere momentan an erster Stelle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt. Ergebnis anzeigen



