Insider: Timothée Chalamet und Kylie Jenner meinen es ernst!

Immer wieder kursieren Trennungsgerüchte um Timothée Chalamet (28) und Kylie Jenner (26). Jetzt gibt es gute Nachrichten für die Fans des Paares: Zwischen Kylie und Timothée liegt immer noch Liebe in der Luft! Ein Insider plaudert gegenüber People aus, dass die beiden vergangene Woche einen romantischen Abend in einem der angesagtesten Restaurants von New York verbrachten. Gemeinsam mit einem befreundeten Paar genossen Timothée und der Keeping Up with the Kardashians-Star ein entspanntes Doppeldate.

Der Dune-Darsteller sei während des Besuchs "wirklich entspannt und so nett" gewesen, verrät die Quelle. Er und die Unternehmerin teilten sich wohl einige der beliebtesten Gerichte auf der Karte des Top-Restaurants. Den beiden scheint es mit ihrer Liebe sehr ernst zu sein. Der Insider berichtet nach Timothée und Kylies Datenight, dass sie "definitiv über den Flirt-Punkt der Beziehung hinaus sind und beide Seiten das Potenzial für etwas Echtes sehen". "Sie sind beide ehrlich zueinander und die Dinge sind leicht und machen Spaß. Timothée erinnert Kylie daran, auf eine sehr präsente Art und Weise zu leben, und das mag sie sehr an ihm", erzählt die Quelle weiter und fügt hinzu: "Sie treiben sich gegenseitig an, bessere Menschen zu werden, und das ist eine konstante Sache in ihrer Beziehung."

Gemeinsame Auftritte des Paares sind eine echte Seltenheit und das soll wohl auch so bleiben. "Sie sind sehr zurückhaltend, wenn es um ihre Beziehung geht, und dies möchten sie auch so beibehalten", teilt ein weiterer Insider mit. Zuletzt wurden die beiden im Januar bei den Golden Globes zusammen gesehen. Sie betraten händchenhaltend den Veranstaltungsort und saßen bei der Preisverleihung nebeneinander. Während einer Werbepause fiel sogar ein süßer Kuss.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Getty Images Timothée Chalamet bei den Golden Globe Awards 2024

