"Extrem stolz": Truppen hoffen auf Prinzessin Kates Genesung

Vor zwei Jahren wurde Prinzessin Kate (42) zum Oberst der Irish Guards – also einem der fünf Leibregimenter von König Charles III. (75) – ernannt. Als solche ist es eigentlich ihre Aufgabe, ihre Truppen bei der Generalprobe von Trooping the Colour anzuführen. Aufgrund ihrer Krebserkrankung wird sie dieses Jahr jedoch nicht dabei sein. Oberstleutnant James Shaw, der die Parade organisiert und durchführt, sprach vor Kurzem mit GB News und meinte: "Wir wünschen dem Oberst des Infanterieregiments nur das Beste für ihre schnelle Heilung. Und noch mal, ihre Garde ist extrem stolz, sie als Oberst zu haben, und will dieses Jahr eine besondere Show präsentieren."

Obwohl Kate bei der Generalprobe der Parade nicht dabei sein wird, hoffen viele Fans, dass sie bei der eigentlichen Feierlichkeit auftauchen wird. Diese findet allerdings nur eine Woche später statt und das britische Königshaus hat sich bis jetzt noch nicht dazu geäußert. Bevor Kate den Titel des Obersts für die Irish Guards verliehen bekommen hatte, gehörte der Posten allerdings jemandem ganz anderen: Im Jahr 2011 übergab Queen Elizabeth (✝96) ihrem Enkel Prinz William (41) die Position, berichtete People.

König Charles und Prinzessin Kate stecken in einer ähnlichen Situation: Beide Royals sind an Krebs erkrankt. Obwohl Kate sich bis auf Weiteres von den königlichen Pflichten zurückzieht, hat der Monarch das Zepter nach einer kurzen Pause wieder aufgenommen. Er wird an der festlichen Parade teilnehmen. Allerdings wird er wohl auf sein Pferd verzichten und stattdessen in einer Kutsche mitfahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Britische Royals während Flugshow von Trooping the Colour

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla in der Diamond-Jubilee-State-Kutsche, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Genesungswünsche der Irish Guards an Prinzessin Kate? Ich finde das voll süß! Ich finde es irgendwie komisch... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de