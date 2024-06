König Charles III. ehrt David Beckham mit neuen Aufgaben

Auf ihn kann er sich verlassen: König Charles III. (75) lässt David Beckham (49) eine besondere Aufgabe zukommen. Der Fußballstar steht der königlichen Familie sehr nahe. Er war nicht nur zu Gast bei den Hochzeiten von Charles' Söhnen, er unterstützte auch bereits verschiedene royale Kampagnen. Nun wird ihm eine besondere Ehre zuteil – am ersten Juni gab The King's Foundation bekannt, dass der Fußballstar zukünftig als Botschafter für die Wohltätigkeitsorganisation des Königs fungieren wird. Wie People berichtet, sagte der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft in einem Statement: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der King's Foundation und die Möglichkeit, die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation bekannter zu machen."

Charles gründete die gemeinnützige Stiftung im Jahr 1990. Seitdem bietet sie unter anderem jährlich Bildungskurse für rund 15.000 Schüler und Studenten sowie Gesundheits- und Wohlfühlprogramme für weitere 2.000 Menschen pro Jahr an. Außerdem beschäftigt sie sich mit Regenerations- und Nachhaltigkeitsprojekten im In- und Ausland. Um mehr über die unterschiedlichen Programme zu erfahren, habe der 49-Jährige bereits im vergangenen Monat den König auf seinem Landsitz Highgrove Gardens in Gloucestershire besucht. "Es war mir schon immer ein Anliegen, jungen Menschen dabei zu helfen, ihren Horizont zu erweitern, und ich freue mich besonders darauf, die Bildungsprogramme der Stiftung und ihre Bemühungen, jungen Menschen einen besseren Zugang zur Natur zu ermöglichen, zu unterstützen", erklärte der Sportler. "Die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation Seiner Majestät" würde ihn inspirieren und er sehe es als seine persönliche Mission, selbst mehr darüber zu lernen.

Mit David als Botschafter für seine Organisation scheint der König eine gute Wahl getroffen zu haben: Als ehemaliger Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft gilt er als der Fußballstar der Nation! Zumindest eine Person könnte allerdings über die zukünftige Zusammenarbeit des Präsidenten von Inter Miami CF und dem britischen König nicht so erfreut sein: Charles jüngster Sohn Prinz Harry (39). David und der 39-Jährige waren früher mal enge Freunde, sollen sich inzwischen aber gar nicht mehr gut miteinander verstehen.

König Charles im April 2024

David Beckham, 2022

