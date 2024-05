König Charles trifft David Beckham anstelle von Sohn Harry

Für ein Treffen mit Prinz Harry (39) war der Terminkalender von König Charles (75) zu voll. Doch für David Beckham (49) nahm er sich Zeit – das offenbart jetzt ein Insider gegenüber The Sun. Demzufolge habe der Ex-Fußballer den Monarchen in seinem Highgrove Landhaus besucht, um mehr über dessen Wohltätigkeitsorganisation, die King's Foundation, zu erfahren. Für Harry muss diese Nachricht ein doppelter Schlag sein: Nicht nur, dass sein Vater keine Zeit für ihn hat, Charles trifft sich auch noch mit der Person, mit der er sich gerade überhaupt nicht versteht!

Wie Daily Mail berichtete, soll unter anderem ein Telefonat zum Ende der Freundschaft zwischen Harry und David geführt haben. Es hieß, Harry und Herzogin Meghan (42) hätten die Beckhams beschuldigt, Geschichten über sie an die Presse gegeben zu haben. Daraufhin wäre der Ex-Manchester-United-Star extrem wütend gewesen. Aber damit nicht genug: Auf Harrys Bitte hin war David 2018 zu den Invictus Games in Sydney gereist – vor Ort hätte sich der Prinz dann aber geweigert, ihn persönlich zu treffen.

Der angebliche Grund dafür sei Meghan gewesen. "Sie wollte in den Medien keine Konkurrenz von David und schon gar nicht von seiner Frau Victoria", behauptete der Royal-Autor Tom Bower in einem Beitrag von The Sun.

Neben seinen Problemen mit David hat Harry derzeit ebenfalls welche mit seinem Vater. Seit er in den vergangenen Jahren in seiner Netflix-Serie, Fernsehinterviews und in seinen Memoiren immer wieder gegen die königliche Familie schoss, ist diese nicht mehr gut auf den 39-Jährigen zu sprechen. Für das zehnjährige Jubiläum der Invictus Games reiste Harry kürzlich in seine Heimat nach Großbritannien – seinen Vater sah er aber währenddessen nicht. "Aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät wird [ein Treffen] leider nicht möglich sein", gab ein Sprecher gegenüber der britischen Boulevardzeitung bekannt. Die Botschaft seitens Charles sei deutlich, erklärte Adelsexperte Tom Quinn gegenüber Mirror: "Es ist eine unmissverständliche Aussage, dass Harry nicht willkommen ist, dass die Beziehung zwischen Vater und Sohn zerbrochen ist, vielleicht unwiederbringlich."

Anzeige Anzeige

Getty Images David Beckham und Prinz Harry 2010 in Südafrika

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Charles mit David trifft, aber für Harry keine Zeit hat? Wenn er sagt, dass er es zeitlich nicht einrichten konnte, glaube ich ihm das. Ich finde es nicht besonders okay... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de