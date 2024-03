Nach Geburt: Wie verstehen sich Antonia Elena und Christian?

Antonia Elena ist vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter geworden. Da die Fitnessinfluencerin und Christian Wolf aber nicht mehr zusammen sind, zieht sie den kleinen Noah Leon alleine auf. Der Unternehmer ist nämlich wieder neu verliebt – und zwar in Romina Palm (24). Doch wie versteht sich das Ex-Paar mittlerweile nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes? In ihrer Instagram-Story schreibt Antonia: "Wir kommen miteinander klar und machen es als Eltern so gut wir können für Noah." Christian wolle seinen Sohn so oft es geht besuchen.

Antonias Alltag habe sich nach der Geburt des kleinen Wonneproppens total verändert, wie die Blondine im Netz bekannt gab. "Es ist anstrengend, ich verzweifle auch mal, ich bin müde und komme nicht zu allem, was ich mir vornehme. Ich esse unregelmäßig und zu merkwürdigen Uhrzeiten und habe nicht mehr die Freiheit wie zuvor", gab die frischgebackene Mama ehrlich zu. Trotzdem sei Noah ein absolutes Wunschkind und sie würde die Erfahrung niemals missen wollen.

Baby Noah hat nicht nur Antonias Alltag auf den Kopf gestellt. Auch der Körper der Fitnessfanatikerin ist nach der Entbindung nicht mehr wie zuvor. Davon lässt sich die Blondine aber keinesfalls stressen: "Seid gut zu eurem Körper, vergleicht euch nicht mit anderen und schätzt, was ihr geleistet habt", schrieb sie im Netz zu einem After-Baby-Body-Schnappschuss und fügte hinzu: "Dass der Bauchi nach der Geburt so aussieht ist normal und auch bei jeder Frau ganz unterschiedlich."

Antonia Elena, Influencerin

Antonia Elena, Influencerin

