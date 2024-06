"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse wird zur Dessous-Designerin

Motsi Mabuse (43) begeistert nicht nur als Let's Dance-Jurorin, sondern auch als Modedesignerin! Wie sie jetzt gegenüber The Sun verrät, bringt sie gemeinsam mit einer bekannten Dessous-Marke eine Kollektion heraus. "Mein Ziel, mit dieser Dessous-Kollektion ist es, die einzigartige Schönheit und Stärke jeder Frau zu feiern. Ich möchte, dass jedes Stück eine Erinnerung daran ist, dass Schönheit in allen Formen und Größen vorkommt und dass jede Frau es verdient, sich selbstbewusst und wohl zu fühlen", schwärmt Motsi im Interview.

Mit ihrer Kollektion möchte die 43-Jährige ein "Statement für Selbstliebe und Vielfalt" setzen: "Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jede Frau, unabhängig von Figur, Alter oder Herkunft, das Recht hat, sich in ihrem Körper wohlzufühlen und selbstbewusst zu sein." Wie sehr Motsi das am Herzen liegt, wird auch beim Shooting deutlich. "Die Models, sieben sehr unterschiedliche Frauen, und ich standen im Rampenlicht, um alle acht Dessous- und Bademoden-Sets meiner Kollektion für unterschiedliche Körpertypen zu präsentieren", schwärmt sie außerdem im Interview.

Schon seit Jahren steht Motsi für "Let's Dance" vor der Kamera. Dabei begeistert sie ihre Fans vor allem mit ihrer stets guten Laune. Privat musste die Profitänzerin zuletzt jedoch so einiges wegstecken: In ihrer Biografie behauptete Motsi, dass ihr Ex-Mann Timo Kulczak (47) ihr den Zugang zu Bargeld einschränkte oder ihr Essverhalten bestimmte – dieser bestreitet die Vorwürfe und geht nun gerichtlich dagegen vor. "Ich wollte nur die Entschuldigung. Aber an dem Punkt, an dem du sagst, dass alle weitere Kommunikation über juristische Teams läuft, reicht eine Entschuldigung nicht mehr aus", erklärte sich der Trainer der deutschen Tanznationalmannschaft laut dem Medium.

Anzeige Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse, Tänzerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse und Timo Kulczak

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Motsi eine Unterwäsche-Kollektion herausbringt? Megacool! Na ja, ich bin noch ein wenig skeptisch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de