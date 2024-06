Prinz Harry wirkte während seines Nigeria-Trips verbittert

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) absolvierten Anfang Mai eine mehrtägige Reise nach Nigeria. Während die Sussexes diesen Trip als vollen Erfolg verbuchten, merkt nun der Royal-Experte Tom Quinn gegenüber Mirror an, dass Harrys Körpersprache etwas anderes sagte. "In Nigeria und selbst mit Meghan an seiner Seite, die regelmäßig seine Hand hält, hat er immer noch einen verbitterten Gesichtsausdruck", schildert er gegenüber dem Onlineportal. Doch wie kommt er darauf?

Der 39-Jährige hat wohl ganz schön zu nagen an dem Zwist mit seiner Familie – und das merke man ihm an. "Für Harry ist jeder Erfolg eine andere Art von Misserfolg, weil seine Familie sich weigert, seine Bemühungen anzuerkennen und sich standhaft dagegenstellt, sich für alles zu entschuldigen, was in der Vergangenheit geschehen ist", erläutert Tom in dem Gespräch weiter. Doch offenbar könnte gerade auch diese Reise für Unmut bei den Royals sorgen. "Diese vorgetäuschten königlichen Besuche könnten die Kluft zwischen ihnen und der königlichen Familie vertiefen, wenn sie nicht richtig gehandhabt werden. Ihre Nigeria-Tournee wies alle Merkmale einer königlichen Tournee auf, was den Palast verärgert haben soll", erklärt ein anderer Insider gegenüber Mirror.

Dass diese Reise eine noch größere Kluft zwischen Harry und seinem Vater König Charles III. (75) sowie Bruder Prinz William (41) erzeugt, betonte auch die BBC-Royal-Korrespondentin Jennie Bond. Denn mit dem Niederlegen aller königlichen Pflichten im Jahr 2020 sei es Harry und Meghan nicht mehr gestattet, etwas im Namen der Krone zu machen. "Ich denke, sowohl der König und der Prinz als auch die Regierung wollen, dass klargestellt wird, dass Harry auf dieser Reise weder die königliche Familie noch Großbritannien vertritt", erklärte die Journalistin.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Mai 2024

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

