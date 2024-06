Sandra Bullock will Bryans Todestag mit Familie verbringen

Die vergangenen Monate waren wohl nicht leicht für Sandra Bullock (59) und ihre Familie. Im August 2023 musste sie sich für immer von ihrem langjährigen Partner Bryan Randall verabschieden. Der Fotograf verlor seinen Kampf gegen die unheilbare Nervenkrankheit ALS. Bald jährt sich der Todestag ihres geliebten Freundes. Für die Schauspielerin werden die kommenden Wochen offenbar besonders schwer, da nur wenige Tage vor dem traurigen Datum ihr 60. Geburtstag ansteht. "Es ist bittersüß, dass die beiden Daten, Sandras Geburtstag und der Jahrestag des Verlusts von Bryan, so nah beieinanderliegen. Sie und die Kinder werden aber beides feiern", berichtet ein Insider gegenüber OK!. Laut der Quelle plant die "Blind Side"-Darstellerin wohl bereits, wie sie die schwierige Zeit am liebsten verbringen möchte: "Sie wird den runden Geburtstag wahrscheinlich mit einem Familienausflug einläuten."

Vor allem will Sandra stark für ihre beiden Kinder Louis und Laila sein, die ebenfalls eine enge Bindung zu Bryan hatten. "Sie haben das alles gemeinsam durchgestanden", erklärt der Insider weiter und fügt hinzu: "Sie möchte ihnen zeigen, dass es gesund ist, zu trauern, aber dass es auch in Ordnung ist, dass ihr Leben weitergeht und sie wieder glückliche Zeiten erleben können." Die zweifache Mutter soll es lieben, mit ihren Kids auf Reisen zu gehen, neue Erfahrungen zu sammeln und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen, wie die Quelle ausplaudert. Die Oscar-Preisträgerin erhoffe sich von der Reise, dass sie eine Zeit der Heilung für sie und ihre Familie sein wird. Gemeinsam können sie ihre Erinnerungen an Bryan teilen und dem Fotografen auf diese Weise gedenken.

Die "Miss Undercover"-Darstellerin und ihr Liebster hielten ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – auch seine ALS-Diagnose blieb für lange Zeit geheim. Während seiner Erkrankung nahm sich die 59-Jährige sogar eine Auszeit, um für Bryan zu sorgen. "Es ist ein gewisser Trost zu wissen, dass er in meiner erstaunlichen Schwester und der von ihr zusammengestellten Gruppe von Krankenschwestern, die ihr bei der Pflege in ihrem Haus halfen, die besten Betreuer hatte", lauteten die rührenden Worte, die Sandras Schwester Gesine Bullock-Prado nach seinem Ableben auf Instagram postete.

Snorlax / MEGA Sandra Bullock und Bryan Randall und ihre Kinder

ROL/X17online.com Sandra Bullock und Bryan Randall

