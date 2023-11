Nach Bryans Tod: Sandra Bullock möchte für Kids stark sein

Wie geht es ihr wirklich? Sandra Bullock (59) hatte vor wenigen Monaten einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Ihr langjähriger Freund Bryan Randall ist verstorben. Sie soll sich hingebungsvoll um den Fotografen gekümmert haben, während er unter der unheilbaren Krankheit ALS litt. Seitdem trauert die Schauspielerin um ihren geliebten Partner. Für ihre zwei Kinder Laila und Louis ist Sandra dennoch weiterhin stark...

"Auch wenn es nicht leicht für sie war, stark zu bleiben, ist sie entschlossen, die Scherben für ihre Kinder aufzusammeln", verrät ein Insider gegenüber OK! und fügt dem hinzu: "Laila und Louis bewunderten Bryan und trauern um die einzige Vaterfigur, die sie wirklich hatten." Sandra selbst sei noch nicht "im Selbstfürsorgemodus" – sie versuche weiterhin, "ihre Familie zu schützen und zu trösten".

Sandra hatte 2010 und 2015 ihre beiden Kinder adoptiert. Doch auch zu Bryan hatten Laila und Louis eine besondere Bindung. "Sie sind alle in Therapie und Sandra ermutigt sie, oft über Bryan zu sprechen, um die Erinnerung an ihn am Leben zu erhalten", offenbarte bereits eine weitere Quelle gegenüber dem Magazin.

Anzeige

Snorlax / MEGA Sandra Bullock und Bryan Randall und ihre Kinder

Anzeige

Getty Images Sandra Bullock im März 2022

Anzeige

MEGA Sandra Bullock und Bryan Randall, Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de