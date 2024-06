Trotz Krise: Jennifer Lopez und Ben halten für Kids zusammen

Schon seit mehreren Wochen wird behauptet, dass Jennifer Lopez (54) und ihr Mann Ben Affleck (51) in einer Krise stecken. Dennoch stehen ihre Kinder – die Sängerin ist Mama von Zwillingen, während sich Ben drei Kinder mit seiner Ex Jennifer Garner (52) teilt – an erster Stelle: Ein Insider erklärt jetzt gegenüber People, dass J.Lo und Ben "die Kinder immer noch an die erste Stelle setzen wollen". Die beiden seien "schon immer sehr familienorientiert" gewesen.

Dass die beiden sehr an dem Wohl der Kids interessiert sind, wurde erst vor wenigen Tagen deutlich: Trotz ihrer vermeintlichen Eheprobleme feierten J.Lo und Ben den Schulabschluss seiner Tochter Violet (18) gemeinsam. Wie der Informant außerdem preisgibt, war die "Abschlussfeier eine große Sache" und vor allem der "On the Floor"-Interpretin sei es "wichtig" gewesen, dabei zu sein. Die gemeinsame Zeit war jedoch nur von kurzer Dauer: Zwar verließen J.Lo und Ben gemeinsam die Party, jedoch ergriff die 54-Jährige nur kurz nach der Ankunft in Bens derzeitiger Residenz die Flucht.

Sind die Beziehungsprobleme etwa auch der Grund für diese drastische Entscheidung? Inmitten der Gerüchte um eine Liebeskrise schockte J.Lo ihre Fans mit überraschenden Neuigkeiten: Wie sie mit ihrem Newsletter On The JLo verkündete, wird ihre kommende Tour "This Is Me...Live" nicht stattfinden! "Ich bin untröstlich und am Boden zerstört, weil ich euch im Stich gelassen habe. Bitte wisst, dass ich das nicht tun würde, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es absolut notwendig wäre. Ich verspreche, dass ich es wiedergutmachen werde und wir alle wieder zusammen sein werden", hieß es in dem Statement.

T.Jackson / Backgrid / Action Press Ben Affleck, Violet Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez im Februar 2024

