Nach Abschlussparty: J.Lo verlässt Ben Afflecks Haus allein

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) präsentierten sich am Donnerstag inmitten der anhaltenden Gerüchte um eine Ehekrise bei der Abschlussfeier von Bens Tochter Violet zwar gemeinsam, aber mit ernster Miene. Die beiden begaben sich nach der Party gemeinsam in einem BMW zu einer teuren Mietvilla in Brentwood, wo der Schauspieler derzeit allein residiert, nachdem er Berichten zufolge das gemeinsame Haus verlassen hat. Doch die gemeinsame Zeit war nur von kurzer Dauer. Kurz nach ihrer Ankunft an der Immobilie berichteten Beobachter gegenüber Daily Mail, dass Jennifer unverzüglich mit ihrer Assistentin in einem Cadillac Escalade wieder abreiste und Ben allein zurückließ.

Der gemeinsame Auftritt am Donnerstag war das erste Mal seit fast zwei Wochen, dass das Paar öffentlich zusammen gesehen wurde. Bereits bei ihrer Ankunft auf der Abschlussfeier wurden sie mit herabgezogenen Mundwinkeln gesichtet, während sie durch übergroße Sonnenbrillen lugten. Beide trugen ihre Eheringe, obwohl insbesondere Ben in letzter Zeit öfter ohne seinen Ring gesehen worden war. Dies nährt die Gerüchte, dass es in ihrer Ehe kriselt.

Ben und Jennifer hatten erst vor einem Jahr ein großzügiges Anwesen gemeinsam erworben, doch die letzten Monate zeichneten ein Bild der Distanz. Während Ben in eine teure Mietvilla in Brentwood gezogen ist, verbrachte Jennifer Zeit allein und erledigte zum Beispiel ihren Besuch bei der Met Gala ohne Unterstützung ihres Mannes. Zudem wurde der "Batman"-Star nicht während Jennifers Pressetour für ihren neuesten Film gesichtet, was Spekulationen über eine bevorstehende Trennung anheizt.

Die Ereignisse der letzten Tage lassen die Gerüchte um eine bevorstehende Trennung der beiden prominenten Eheleute nicht abreißen. Während Jennifer und Ben bei der Abschlussfeier ihrer Tochter Violet noch gemeinsam auftauchten, zeigt ein weiterer Vorfall, dass die Familiendynamik weiterhin kompliziert bleibt. Denn trotz aller Spekulationen legt Jennifer offenbar großen Wert darauf, eine präsente und liebevolle Stiefmutter für Bens Kinder zu sein. Dies zeigt ihr jüngstes Treffen mit Violet, das ein gemischtes Bild von Familiensolidarität vermittelte.

Auch in Zeiten einer vermeintlichen Ehekrise möchte J.Lo ihrer Familie wohl eine tolle Stiefmutter sein. Zeit mit ihren Liebsten möchte die "Love Don't Cost a Thing"-Interpretin aber dennoch verbringen, wie Schnappschüsse, die Hello! vorliegen, zeigen. Auf einem Foto ist J.Lo gemeinsam mit Bens Tochter Violet (18), die aus der früheren Ehe mit Ex-Frau Jennifer Garner (52) hervorging, nach einem gemeinsamen Lunch in Beverly Hills zu sehen. Die zwei umarmen sich innig – der Gesichtsausdruck der 18-Jährigen sieht dabei etwas betrübt aus.

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Mai 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Mother"

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez, Schauspielerin und Sängerin

