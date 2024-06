"Zeit vergeht": HealthyMandys Baby ist schon einen Monat alt

HealthyMandy und ihr Partner FitnessOskar wurden im Mai Eltern eines Sohnes. Nun ist ihr Baby bereits einen Monat alt. Anlässlich dieses Meilensteins teilt die Influencerin zwei niedliche Fotos auf Instagram. "Unser Schatz ist jetzt schon einen Monat alt. Krass, wie die Zeit auf einmal vergeht", kommentiert die Social-Media-Persönlichkeit ihren Beitrag und schreibt zudem: "Wir versuchen, die Momente möglichst doll aufzusaugen, denn sie kommen nie wieder."

Auf dem ersten der beiden Schnappschüsse hält das Paar sein Kind liebevoll in den Armen. Während der frischgebackene Papa seine Hand auf das Köpfchen gelegt hat, küsst die Beauty ihren winzigen Schatz. Auf dem zweiten Bild formen die YouTuber ein Herz mit ihren Händen – in dessen Mitte sind die Füßchen ihres Nachwuchses zu sehen. Zahlreiche Fans drücken ihre Begeisterung in der Kommentarspalte des Posts aus. "Freue mich so mit euch. So eine schöne Familie!", lautet es beispielsweise.

Bislang halten Mandy und Oskar den Namen ihres Babys noch geheim. Dafür gibt der Fitness-Fan einige weitere Details, was seine Rolle als Mutter betrifft. Unter anderem verriet die Blondine, dass sie mit einigen Problemen nach der Geburt klarkommen müsse. Vor allem die Nachwirkungen des Kaiserschnitts und das Stillen machen ihr zu schaffen. "Ich bin ehrlich. Ich habe immer noch mit Schmerzen zu kämpfen!", gab die 29-Jährige zu.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Nachwuchs

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit ihrem Sohn, im Mai 2024

