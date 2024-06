"Kein Profi": HealthyMandy kämpft mit Schmerzen beim Stillen

HealthyMandy und FitnessOskar wurden im vergangenen Monat Eltern eines Sohnes. Rund vier Wochen nach seiner Geburt leidet die Influencerin noch immer unter Schmerzen – und zwar beim Stillen. Das verrät sie in einem Video auf TikTok. "Ich bin ehrlich. Ich hab immer noch mit Schmerzen zu kämpfen. Werde jetzt eine Lasertherapie machen", erzählt die frischgebackene Mama und fügt hinzu: "Ich bin noch kein Profi und das nach vier Wochen. Ich stille immer noch mit Stillhütchen. Ab und zu klappt das auch ohne."

Nun plant Mandy, das Ganze in Angriff zu nehmen, um ihrem Wonneproppen bald sorgenfreier die Brust geben zu können. Auf der Onlineplattform möchte sie Gleichgesinnten Mut machen: "Ich glaube, das ist ein Punkt, an dem viele Abstillen oder die Flasche geben. Ich will euch auf die Reise mitnehmen, dass das klappen kann." Von ihren Fans bekommt die Beauty viel Zuspruch. "Es tut weh, aber es vergeht. Wer durchzieht, wird Erfolg sehen!", heißt es unter anderem.

Bereits vor einigen Tagen gab Mandy ein Update, was die Zeit nach der Geburt betrifft. Nicht nur ihre schmerzenden Brüste machen ihr zu schaffen, sondern auch die Nachwirkungen des Kaiserschnitts. "Die ersten fünf, sechs Male Aufstehen waren wirklich... Das waren andere Schmerzen!", merkte die Partnerin von Oskar an. Aufgrund gesundheitlicher Gründe entschied sich die Social-Media-Bekanntheit damals für einen geplanten Kaiserschnitt.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Nachwuchs

Instagram / healthy_mandy Influencerin HealthyMandy mit ihrem Sohn, im Juni 2024

