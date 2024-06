Demi Moore funkelt bei Gala in Wien mit schwarzer Maske!

Demi Moore (61) hat am Wochenende bei der High Jewelry Gala von Cartier in Wien alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin erschien in einem prächtigen, purpurnen Carolina-Herrera-Kleid, das mit einer beeindruckenden Anzahl von Diamanten verziert war – so berichtet People. Gestylt von Brad Goreski (46), trug Demi eine opulente Diamantkette von Cartier und dazu passende Ohrstecker. Passend zum Anlass, einem Maskenball, vervollständigte eine glitzernde schwarze Maske ihr Outfit und gab ihr einen mysteriösen Look.

Für das Event stylte sie ihr normalerweise glattes, dunkles Haar in lockere Wellen und trug eine funkelnde schwarze Handtasche, die perfekt zu ihrer Maske passte. Ihr Make-up hielt sie elegant: Ein kräftiges Smokey Eye und rosige Lippen rundeten das Gesamtbild ab. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie einige Bilder des Abends und schrieb dazu: "Eine maskierte Angelegenheit für die Cartier High Jewelry Gala gestern Abend. Danke, dass ich dabei sein durfte – es war ein Wiener Genuss!" Ihre Fans sind von dem Auftritt begeistert. "Wow, umwerfend. So wunderschön, Demi", schreibt ein User in den Kommentaren und bekommt dafür viel Zuspruch.

Demi ist bereits seit Jahrzehnten für ihr glamouröses Auftreten bekannt. Die elegante Gala in Wien war entsprechend nicht Demis erste glamouröse Erscheinung in letzter Zeit. Nur wenige Tage zuvor trat sie beim renommierten Filmfestival in Cannes auf, wo sie sowohl die amfAR Gala moderierte als auch bei der Trophée Chopard Ceremony teilnahm. Als Patin des Events überreichte sie den Nachwuchsstars Sophie Wilde und Mike Faist (32) ihre Auszeichnungen. Für diesen Anlass trug sie eine Balenciaga-Robe und teuren Schmuck, der mit Steinchen von über 70 Karat verziert war.

Vor Kurzem passierte Demi in Sachen Mode erst ein kleines Malheur. Bei der Paris Fashion Week im Herbst 2023 erlebte die Schauspielerin einen unvergesslichen Moment, der für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Bei der Modenschau von Yves Saint Laurent trug Demi ein atemberaubendes, hautenges Kleid mit durchsichtigem Stoff. Dabei verhielt sich der Stoff jedoch nicht wie geplant, als sie ihren Arm hob und ihre linke Brust freilegte. Ein Foto, das der Daily Mail vorliegt, zeigt den Moment deutlich. "Das war natürlich nicht beabsichtigt", äußerte sich ein Insider zur Situation und fügte hinzu: "Demi nahm das Ganze jedoch mit Humor und Anmut. Das gehört eben dazu, wenn man sich auf die Modewelt einlässt."

Instagram / demimoore Demi Moore in Wien, Juni 2024

Instagram / demimoore Demi Moore in Cannes, Mai 2024

Getty Images Demi Moore auf der Fashion Week in Paris, März 2022

