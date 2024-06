"Ich hatte wirklich Angst": Drew Barrymores gruseliges Date

Drew Barrymore (49) hat so einige Geschichten auf Lager! In ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" bringen sie und Co-Moderator Ross Mathews (44) ihre Gäste regelmäßig zum Lachen. So wie auch jetzt. In der neuesten Folge sprechen beide nun über ein unheimliches erstes Date von Drew, bei dem sie dachte, dass ihre Begleitung sie gleich umbringen wolle: "Ich kannte eine Menge Leute, die ihn kannten, also fühlte ich mich sicher. [...] Und er war wirklich süß, und ich dachte: 'Okay.' Und er sagte: 'Komm in meine Wohnung.' Das hätte ich niemals getan, wenn ich nicht Leute kennen würde, die ihn kannten. Niemals!"

Drew und ihr Date gingen also zu ihm nach Hause, wo sie feststellte, dass sich seine Wohnung im Umbau befand: "Wir lieben beide Wohndesign, das ist meine Leidenschaft, und ich finde heraus, dass es seine ist." Daraufhin zeigte er ihr den Keller, in dem sich die Waschküche befand. "Ich bin im Keller und da ist eine riesige, ich kann nicht einmal erklären, wie groß die Rolle aus durchsichtigem Plastik ist, was auch immer es ist", erklärte die Moderatorin. Die "Urlaubsreif"-Darstellerin war daraufhin so erschrocken, dass sie nur zu ihm meinte, sie müsse wieder nach oben: "Ich ging die Treppe hinauf, drehte mich zu ihm um und sagte: 'Weißt du, ich weiß, dass wir uns nicht wirklich kennen, aber ich hatte Angst, dass du mich umbringen würdest.'" Ihr Datepartner nahm das jedoch locker.

Drew erzählt gerne Geschichten aus ihrer Vergangenheit. Doch diese war nicht immer so einfach. Die Schauspielerin war ein Kinderstar, der bereits als Säugling vor der Kamera stand – das Aufwachsen im Rampenlicht habe ihre Kindheit negativ geprägt. "Ich habe mich wirklich selbst erzogen", erzählte sie im Interview mit People. Die Filmproduzentin wurde in eine Schauspielerfamilie hineingeboren und war viel auf sich allein gestellt.

Drew Barrymore im Februar 2022

Die Hollywoodschauspielerin Drew Barrymore

