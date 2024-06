Lily Allen kämpfte mit Durchfall während ihres Konzertes

Da konnte selbst der Megastar nichts machen! Lily Allen (39) bekam während eines vergangenen Auftrittes in Kanada Probleme mit ihrem Magen und Darm, wie sie in ihrem Podcast "Miss me?" erzählt: "Ich geriet in Panik und dachte: 'Oh mein Gott. Die Leute werden jetzt gehen. Sie denken, dass ich für die Zugabe nicht mehr herauskomme'." Für den britischen Popstar sei dies keine einfache Situation gewesen, denn während sie hinter der Bühne ihr Geschäft erledigte, rief das Publikum nach einer Zugabe. Als es immer leiser wurde, ging die Sängerin heraus und war ehrlich zu ihrem Publikum: "Ich ging raus und sagte: 'Es tut mir wirklich leid. Ich habe Durchfall.' Das fanden sie urkomisch."

Lily Allen teilt aber auch schöne Erinnerungen von ihren vergangenen Auftritten. Auf Instagram postete sie ein Foto von einem gemeinsamen Moment mit Olivia Rodrigo (21). Anfang des Monats unterstützte sie die Sängerin bei ihrem Konzert und performte mit ihr gemeinsam einen alten Song. Lily kommentierte ihren Beitrag mit liebevollen Worten: "Ist schon eine Weile her, dass ich in der O2 Arena gesungen habe. Was für ein schönes Publikum, was für eine schöne Crew. Danke Olivia."

Die 39-Jährige wurde 2006 durch ihren Song "Smile" zum Weltstar. Ihre Karriere wurde durch die Geburt ihrer ersten Tochter im Jahr 2011 unterbrochen. Knapp zwei Jahre später kam ihr zweites Kind auf die Welt. Den Zeitpunkt für den Nachwuchs sieht Lily heute als Grund, weshalb sie nicht mehr an ihren früheren Erfolg anknüpfen konnte. Im "Radio Times Podcast" verriet sie: "Meine Kinder haben meine Karriere ruiniert. Ich liebe sie und sie vervollständigen mich, aber meinen Popstar-Ruhm haben sie völlig ruiniert."

Getty Images Olivia Rodrigo performt mit Lily Allen im Mai 2024

Getty Images Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023

