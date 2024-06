Nach Urlaub mit Surflehrer: Ellie Goulding mit Ex unterwegs!

Ellie Goulding (37) und Caspar Jopling (32) sind bereits einige Monate getrennt. Seit geraumer Zeit wird der Sängerin ein Flirt mit ihrem Surflehrer Armando Perez nachgesagt. Aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Musikerin jetzt jedoch mit ihrem Noch-Ehemann: Das einstige Paar spaziert gemeinsam durch die Straßen Londons und unterhält sich. Einen Tag zuvor wurde die Sängerin noch mit ihrer vermeintlichen neuen Flamme in Costa Rica gesichtet.

Was dieses Hin und Her zu bedeuten hat, bleibt bislang unklar. Weder Ellie noch Caspar sehen auf den Aufnahmen aber besonders glücklich aus: Beide haben finstere Mienen und sind in dunkle Outfits gekleidet. Zudem halten sie einen gewissen Abstand zueinander und suchen keine Nähe. Ob die Schlagzeilen rund um den Surfer etwas damit zu tun haben? Was genau zwischen ihr und Armando läuft, verriet die 37-Jährige bislang nicht öffentlich.

Das Liebes-Aus der beiden bestätigte Caspar im Februar dieses Jahres. Auf seinem Instagram-Profil machte er das offiziell, was seit einer Weile gemunkelt worden war. "Ellie und ich haben bereits vor einiger Zeit die Entscheidung getroffen, uns zu trennen", schrieb der 32-Jährige. Dennoch sei ihr Verhältnis alles andere als schlecht. Der gebürtige Brite stellte klar: "Wir bleiben gute Freunde und Co-Eltern für Arthur, das beste Kind auf der Welt."

Anzeige Anzeige

SplashNews.com Ellie Goulding und Caspar Jopling

Anzeige Anzeige

Instagram / casparjopling Ellie Goulding und Caspar Jopling, im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von den Fotos von Ellie und Caspar? Ich finde es gut, dass beide trotz ihrer Trennung miteinander Zeit verbringen. Ich finde es komisch, dass die zwei trotz ihrer Trennung ständig gemeinsam unterwegs sind. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de