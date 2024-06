Schauspiel-Comeback: Chrishell Stause ergattet neue Rolle

Chrishell Stause (42) kehrt zur Schauspielerei zurück! Wie der Video-Streaming-Service Freevee bekannt gibt, wird der TV-Star in der Serie "Neighbours" mitwirken. "Ich fühle mich geehrt und bin begeistert, bei einer so beliebten und kultigen Serie mitzumachen", erklärt Chrishell in einem offiziellen Statement und ergänzt: "Da ich aus der Welt der Soaps in den USA komme, ist es eine Rückkehr zu meiner ersten Liebe in der Unterhaltungsindustrie. Sie schlugen mir eine Idee für eine Figur vor, und ich war sofort begeistert, einen Weg zu finden, sie zu verwirklichen. Ramsay Street, ich komme."

Wie der Streaminganbieter weiter verrät, wird Chrishell die Rolle der Yasmine Shields, genannt Yas, verkörpern. Sie wird als eine "glamouröse und erfolgreiche Geschäftsfrau, die auf der Suche nach einer aufregenden neuen Gelegenheit ist" beschrieben. "Wir haben eine Figur speziell für sie geschaffen und können es kaum erwarten, dass sie die Handlung zum Leben erweckt. Erwarten Sie Intrigen und Überraschungen – und viele Auswirkungen auf die Bewohner der Ramsay Street", erklärt der Produzent Jason Herbison in der Erklärung. Die Dreharbeiten sollen bereits im Juli in Australien beginnen.

Chrishell hatte ihre Schauspielkarriere 2005 in der Serie "All My Children" gestartet. Es folgten weitere Auftritte in diversen Filmen und Serien. Große Bekanntheit erlangte sie vor allem durch die Reality-TV-Show Selling Sunset, an der sie seit 2019 mitwirkt. Die beliebte Netflix-Serie dokumentiert die Arbeit der Immobilienfirma The Oppenheim Group – Drama und Intrigen inklusive.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrishell Stause, TV-Star

Anzeige Anzeige

Netflix / Sara Mally "Selling Sunset"-Cast der 6. Staffel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Chrishells neuem Projekt? Super! Ich freue mich, sie in der Serie zu sehen! Na ja, ich bin nicht so überzeugt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de