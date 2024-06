Diese "Bauer sucht Frau International"-Paare sind verliebt

Bei Bauer sucht Frau International lodert das Feuer der Liebe. Ulrike nimmt sogar den weiten Weg aus São Paulo auf sich, um ihren Heiko im Allgäu zu überraschen – seit fünf Jahren war die Eukalyptus-Bäuerin nicht mehr in Deutschland. Nach der Hofwoche haben die zwei über das Telefon mehrfach täglich Kontakt gehalten: "Für mich eigentlich noch zu wenig." Als die beiden sich endlich wiedersehen, sind beide den Tränen nah und erklären, dass sie sich lieben. Ulrike präsentiert ihrem Liebsten ein Flugticket zurück nach Brasilien, das der 56-Jährige gerne annimmt. "Jeder Tag, an dem man sich nicht in den Armen halten kann, ist scheiße", betont Heiko.

Bei Fritz und Julia wird es so richtig romantisch – die zwei sprechen bei einem Picknick über ihre gemeinsame Zukunft. "Ich würde mir schon wünschen, dass es klappt, dass wir ein Paar werden könnten", erklärt der Milchviehlandwirt im Haupterwerb schüchtern. Er überreicht der 35-Jährigen ein kleines Schmuckstück zum Abschied, zur Krönung kommt es sogar zum ersten Kuss der beiden. Und auch Peter und Alisa gestehen sich vor einem Lagerfeuer ihre Gefühle. "In der Hofwoche wollte ich eine tolle Frau finden, das habe ich ja jetzt geschafft. Glücklicher könnte ich nicht sein", schwärmt der Tiroler Landwirt im Nebenerwerb. Beide Paare entscheiden sich für eine gemeinsame Zukunft.

Gerfried zeigt seiner Auserwählten im Finale seine verletzliche Seite – bei einer spektakulären Heißluftballonfahrt gesteht er Hofdame Angelika seine Gefühle. "Der perfekte Moment", bestätigt die Österreicherin. "Ich glaube, dass ich mit der Angelika meinen Deckel gefunden habe", resümiert auch der Forstwirt zufrieden. Nach den Dreharbeiten habe es dann aber leider doch nicht so ganz gepasst.

RTL "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten Alisa und Peter

RTL "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten Gerfried und Angelika

