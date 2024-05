Liebesgeständnis: TV-Bäuerin Ulrike und Heiko sind ein Paar!

Die vergangene Folge Bauer sucht Frau International machte Hoffnung auf ein Happy End zwischen Ulrike und Heiko – und jetzt kommt es tatsächlich dazu! Bevor es für den Bayern nach Hause geht, verbringen die zwei noch ein bisschen gemeinsame Zeit. Und währenddessen fasst Heiko seinen Mut zusammen und gesteht Ulrike seine Liebe. Er werde sie nicht vergessen, wenn er zurück in Deutschland ist: "Ich kann dir nur mit auf den Weg geben, dass ich dich liebe, auch wenn du gefühlsmäßig noch nicht so weit bist", offenbart er. Ulrike mache das "stolz und verlegen", sie bittet ihn aber um Verständnis, dass sie es noch nicht so zurückgeben könne. Trotzdem findet sie: "Er ist sympathisch, natürlich, er verstellt sich nicht, er ist romantisch veranlagt. Das Gesamtpaket stimmt einfach." Die beiden beschließen, eine Fernbeziehung zu führen – jedenfalls kurzfristig, bis Heiko wieder zurück zu ihr nach Brasilien kann.

Auch wenn Ulrike immer noch Zweifel plagen – vergangene Woche schien sie sich dann doch sicher zu sein und verkündete dem 56-Jährigen: "Ich bin total verknallt." Trotzdem fügte sie hinzu, dass sich der Rest noch ergeben müsse und sie keine Versprechungen machen wolle. Für Heiko war das kein Problem – der konnte sein Glück kaum fassen. "Es macht mich einfach glücklich und happy und zum zufriedensten Menschen der Welt", erklärte er. Bei ihm flossen sogar ein paar Freudentränen, denn er sei um die halbe Welt bis nach Brasilien gefahren und habe das gefunden, was er zu Hause gesucht habe: "Das ist schon wunderbar, das ist Leben und Liebe pur", schwärmte er.

Um die Liebe auf einem anderen Kontinent zu finden, machte Heiko aber zu Beginn ganz schön viel mit: Vom verpassten Flug bis zur späten Anreise war alles dabei. Selbst den Standort seines Koffers kannte er nicht. Er versuchte aber trotzdem das Beste aus der Situation zu machen und fuhr ohne sich auszuruhen zu Ulrike auf den Hof. Einen kleinen Zwischenstopp legte er jedoch ein – um neue Klamotten, ein Deo und eine Zahnbürste zu kaufen. Für sein erstes Treffen mit der 57-Jährigen wollte Heiko nämlich frisch sein: "Ich will ja das Beste geben, für meine Ulrike, wenn ich da auftauche", stellte er klar. Und das scheint er erfolgreich gemeistert zu haben – denn jetzt darf er sie seine Partnerin nennen.

RTL Ulrike und Heiko bei "Bauer sucht Frau International" 2024

RTL Heiko und Ulrike bei "Bauer sucht Frau International"

