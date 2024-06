Gayle Kings Sohn William heiratet auf Oprah Winfreys Anwesen

Gayle King (69) teilt in der Show CBS Mornings wundervolle Nachrichten: Ihr Sohn William gab seiner Frau Elise in einem kleinen Kreis das Jawort. Die Feierlichkeiten fanden in dem millionenschweren Anwesen von ihrer besten Freundin Oprah Winfrey (70) statt. Die 69-Jährige verrät geheime Details von der Hochzeit ihres "Lieblingssohnes": "Ich habe noch nie eine solche Liebe gesehen, wie die beiden sie haben. Man geht zu Hochzeiten, und alle sind verliebt, aber diese beiden hatten etwas, das ich als sehr episch empfand – es war ein ganz anderes Niveau."

Von ihrem Lieblingsteil der Hochzeit schwärmt die Moderatorin in der Sendung: "Sie haben beide ihre eigenen Gelübde geschrieben, und an einer Stelle sagte Will: 'Ich kenne den Mann, der ich bin, aber mit dir weiß ich, wer ich sein will.'" Diese Worte bescherten Gayle "Gänsehaut", wie sie offenbart: "Ich fragte mich: 'Woher stammen diese Zeilen?'" Genauso romantisch ging es dann weiter – nach ihrem Eheversprechen gab es ein Feuerwerk, während das frische Ehepaar vor dem Altar stand.

Im vergangenen Februar gaben William und seine Elisa ihre Verlobung bekannt. Schon damals hatten seine Mutter Gayle und ihre beste Freundin bei der perfekten Inszenierung geholfen. Sie suchten zusammen den perfekten Ort für den Verlobungsfotografen, versteckten sich und nahmen den Antrag auf. Auf Instagram teilte der Fernsehstar Videos, wie ihr Sohn Elisa einen Antrag machte.

Instagram / gayleking William Bumpus Jr. mit seiner Frau Elise Smith

Instagram / gayleking Elise Smith, William Bumpus Jr. und Gayle King

