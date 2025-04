Nikki Glaser witzelt über die Weltraum-Ausflüge von Promis

Nikki Glaser (40), bekannt als scharfzüngige Comedian, sorgt mit einem Seitenhieb auf die Weltraum-Reise prominenter Stars für Gesprächsstoff, wie das US Magazine berichtet. Nachdem sie es auf die Liste der 100 einflussreichsten Menschen im Jahr 2025 geschafft hat, bemerkte sie ironisch, dass ihr nächster Schritt nun wäre, ins All zu fliegen. Die Amerikanerin spielte damit auf den jüngsten Flug von Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen des Amazon-Gründers Jeff Bezos (61), bei dem ausschließlich Frauen an Bord waren, an. Der suborbitale Ausflug mit der New Shepard-Rakete startete vor wenigen Tagen in Texas. Mit an Bord waren unter anderem Katy Perry (40), Lauren Sánchez (55) und Gayle King (70), die durch ihre Teilnahme viel mediale Aufmerksamkeit erhielten. Während Nikki auf Social Media eine ironische Distanz zum Sternenabenteuer erkennen ließ, übernahmen andere Promis wie Olivia Munn (44) eine deutlich kritischere Position. Ihre spöttischen Bemerkungen trafen einen Nerv bei vielen Fans, die sich ebenfalls fragen: Was bringen diese hochpreisigen Promi-Ausflüge ins All wirklich?

Die Mission mit dem Namen NS-31 ist bereits der elfte bemannte Flug der vollständig wiederverwendbaren New Shepard-Rakete. Sie wurde nach Alan Shepard, dem ersten Amerikaner im All, benannt und bietet Platz für sechs Crew-Mitglieder – einen Piloten braucht sie nicht, da alles vollautomatisch abläuft. Damit jeder Teilnehmer optimal vorbereitet startet, gibt es vorab ein intensives Training, das die Crewmitglieder auf die Schwerelosigkeit und die besonderen Belastungen der Reise vorbereitet. Viele der prominenten Fluggäste verbinden ihre Weltraumfahrt mit inspirierenden Botschaften: Katy Perry möchte Tochter Daisy zeigen, dass Träume keine Grenzen haben, während Lauren Sánchez persönliche Erinnerungsstücke ihrer Kinder mit ins All nimmt. Gayle King wiederum will mit ihrer eigenen Angst umgehen und anderen Mut machen, ihre Komfortzone zu verlassen. Die Kosten für einen Sitz bleiben auch weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis; laut Blue Origin werden aber bereits 150.000 Dollar (umgerechnet 131.406 Euro) als Anzahlung fällig.

Wenig überraschend zeigte Nikki Glaser, die auf der Bühne und in den sozialen Netzwerken bekannt dafür ist, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, dass sie auch vor den großen Namen und den aktuellen Hypes nicht zurückschreckt. Schon in der Vergangenheit hat sie wiederholt gezeigt, wie sie mit scharfem Witz und ironischer Distanz auf gesellschaftliche Debatten reagiert. Fans lieben genau diese Ehrlichkeit und ihren Hang zur Selbstironie. In Podcasts und Comedy-Shows scheut sie sich nicht, auch kontroverse Themen aufzugreifen – zuletzt etwa bei Auftritten, in denen sie übers Impfen, Dating oder Schönheitswahn offen gesprochen hatte. Ihre spitzen Kommentare rund um das Weltraum-Abenteuer, welches auch Model Emily Ratajkowski (33) scharf kritisierte, passen perfekt zu ihrem Image: Authentisch, direkt und mit einer klaren Haltung, ohne sich dabei zu ernst zu nehmen.

Blue Origin/Mega Die Crewmitglieder der Blue-Origin-All-Expedition

Getty Images Nikki Glaser bei den iHeartRadio Music Awards 2023

