Das Enthüllungsinterview von Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) soll angeblich schon seit Jahren auf dem Plan stehen! Die Augen der Welt sind auf das Ehepaar gerichtet: Am Sonntag werden die royalen Aussteiger vor Oprah Winfrey (67) über die vergangenen Jahre ihres Lebens auspacken – das britische Königshaus könnte dabei nicht unbedingt gut wegkommen. Den Entschluss, vor laufender Kamera Rede und Antwort zu stehen, fassten Meghan und Harry allerdings nicht erst vor Kurzem – schon seit zwei Jahren soll das Interview geplant sein!

Ein Insider enthüllte gegenüber Daily Mail, dass Meghan ursprünglich schon 2019 nach der Geburt ihres Sohnes Archie (1) einen TV-Talk mit der Journalistin Gayle King (66) arrangieren wollte – damals habe allerdings das Königshaus dazwischengefunkt. Seitdem habe die 39-Jährige aber weiterhin mit Gayle und auch mit Oprah in Kontakt gestanden, das Interview sei nie vom Tisch gewesen. "Es ist das, was die Sussexes sich schon seit Langem wünschen – 'unser Leben, unseren Weg' zu präsentieren", verriet der Informant.

Was Meghan nun letztendlich im Gespräch mit Oprah am Sonntag enthüllen wird, bleibt abzuwarten – allerdings könnte es gut sein, dass brisante Details über die Royals ans Tageslicht kommen werden. Bereits im Trailer betonte Harrys Frau nämlich: "Ich wüsste nicht, wie sie erwarten könnten, dass wir nach all dieser Zeit immer noch schweigen, obwohl 'die Firma' eine aktive Rolle darin spielt, Unwahrheiten über uns aufrechtzuerhalten."

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Gayle King im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey im Februar 2020 in San Francisco

Anzeige

Überrascht es euch, dass das Interview schon so lange geplant war? Nein, eigentlich nicht. Mich wundert das schon, ehrlich gesagt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de