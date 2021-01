Na, wenn dieses Stück Stoff mal nicht als Tradition durchgeht! Gayle King (66) begrüßt die US-Amerikaner jeden Tag aufs Neue mit einem strahlenden Lächeln – die US-Moderatorin ist das Gesicht der bekannten Morgenshow "CBS This Morning". Seit 2012 sorgt Gayle nun schon für gute Laune in den frühen Morgenstunden und feierte jetzt ihr neunjähriges Jubiläum – dabei setzte sie auf ein ganz bestimmtes Outfit.

Gayle hatte ihren Showauftakt vor neun Jahren in einem gelb-weißen Kleid – und genau dieses trägt sie seitdem jedes Jahr zum Jubiläum. Auf Instagram postete sie nun eine Fotoreihe, in der sie durchgehend in dem besagten Outfit zu sehen ist: Im Hintergrund sind Aufnahmen der letzten Jahre zu sehen – immer in dem hautengen, knalligen Fummel. Dazu schrieb die Moderatorin: "Es waren tolle neun Jahre. Ich trage dieses Kleid immer einmal im Jahr, um mein Jubiläum zu feiern. Ich bin stolz, ein Teil dieses Teams zu sein."

In der Kommentarspalte wird Gayle jetzt mit Glückwünschen überhäuft – und auch einige lustige Sprüche tummeln sich darunter. Ein Fan schrieb beispielsweise: "Du passt nach neun Jahren immer noch in dieses Kleid? Sogar nach dem verrückten Jahr 2020? Respekt!"

Instagram / gayleking US-Moderatorin Gayle King

Getty Images Gayle King in New York City

Getty Images Gayle King auf einer Premierenfeier in New York

