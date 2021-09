Gayle King (66) kommt nun endlich in den Genuss, eine Großmutter zu sein! Ende April verkündete die US-amerikanische TV-Bekanntheit die frohe Botschaft vor der Kamera. Gegenüber Ellen DeGeneres (63) verriet sie: Ihre Tochter Kirby und deren Mann Virgil Miller erwarten ihr erstes Baby. Damit ging für die Moderatorin ein sehnlicher Wunsch in Erfüllung. Nun war es dann auch so weit: Gayle durfte ihren ersten Enkel willkommen heißen!

In der Sendung CBS Morning ließ die 66-Jährige die Bombe platzen: Schon in der vergangenen Woche hat Kirby einen Jungen zur Welt gebracht und den Kleinen Luca genannt. Sobald ihre Tochter mit dem Baby aus dem Krankenhaus entlassen wurde, sei die Moderatorin in ein Flugzeug gestiegen, um sie zu besuchen. "Ich wollte schon so lange Großmutter werden und es ist wirklich eine Sache für sich, zu sehen, wie das eigene Kind Mutter wird", berichtete Gayle. Nun wolle ihre eigene Tochter ihr beibringen, wie man ein Baby zu halten hat. "Dabei weiß, ich wie das geht", verteidigte sich die Journalistin.

Das Herz seiner Oma hat der kleine Luca längst gewonnen. "Er ist sehr, sehr niedlich! Glückwunsch an meine Lieblingstochter und meinen Lieblingsschwiergersohn. Jetzt habe ich auch noch einen Lieblingsenkel. Ich bin im siebten Himmel", beteuerte die Fernsehgröße.

Getty Images Gayle King und ihre Tochter Kirby bei den Grammy Awards, 2018

Getty Images Kirby Bumpus und ihre Mutter Gayle King bei einer Veranstaltung in Las Vegas, September 2018

Getty Images Gayle King in New York, 2019

