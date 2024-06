"Glee"-Star Darren Criss ist zum zweiten Mal Papa geworden!

Schöne News aus dem Hause Criss! Darren (37) und seine Frau Mia Swier sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Via Instagram machen sie die Geburt ihres Babys nun auf lustige Art und Weise bekannt. "M & D haben gerade ihre Follow-up-Single veröffentlicht", erklärt der Glee-Star zu einem niedlichen Schnappschuss seines Sohnes. Dieser zeigt den Kleinen mit süßer Mütze und in eine Decke eingekuschelt, während seine Schwester ihm eine Sonnenbrille aufsetzen möchte.

Der Kleine erblickte am 3. Juni offenbar gesund und munter das Licht der Welt. Den Namen ihres Kindes geben die frischgebackenen Zweifacheltern auch direkt preis: Brother László Criss. Der Name verwirrt Darrens Fans allerdings ziemlich. "Heißt er wirklich Brother?", fragt beispielsweise ein User in der Kommentarspalte. Daraufhin aktualisiert der TV-Star den Post und fügt seinem Text Folgendes hinzu: "Und ja, sein erster Name ist wirklich Brother."

Darren und Mia hatten 2022 erstmals Nachwuchs bekommen. Damals machte Töchterchen Bluesy Belle sie zu Papa und Mama. Die beiden sind bereits seit 14 Jahren ein Paar. 2019 krönten die Turteltauben ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. Und nun sind sie bereits stolze Eltern von zwei süßen Kids.

Instagram / darrencriss Brother László Criss, das Baby von Darren Criss

Getty Images Darren Criss und Mia Swier im Februar 2020 in Beverly Hills

