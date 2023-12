"Glee"-Star Darren Criss und Frau Mia werden erneut Eltern!

Sie haben süße Neuigkeiten zu verkünden! Darren Criss (36) und Mia Swier hatten 2019 den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt und traten vor den Traualtar. Knapp drei Jahre später durften der Glee-Star und seine Liebste sich dann über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen: Im April 2022 erblickte ihr Töchterchen Bluesy Belle Criss das Licht der Welt. Nun darf sich die Kleine über Verstärkung freuen: Darren und Mia erwarten ihr zweites Kind!

Auf Instagram teilt der Schauspieler ein "Mamma Mia! Here We Go Again"-Filmposter, wobei er die Gesichter seiner Familie auf die Köpfe der Darsteller bearbeitete und ein Foto von zwei positiven Schwangerschaftstests einfügte. Dazu schreibt er: "Kommt bald. Hoffen wir, dass die Fortsetzung besser ist als das Photoshop".

Die Fans sind über die lustige Ankündigung ganz aus dem Häuschen: "Das ist die beste Schwangerschaftsankündigung aller Zeiten", schwärmt ein Follower. "Du bist so lustig. Herzlichen Glückwunsch", kommentiert Darrens Schauspielkollegin Vanessa Hudgens (35). "Oh mein Gott. Ich freue mich so sehr für euch. Herzlichen Glückwunsch", gratuliert ein weiterer Fan.

