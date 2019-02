Darren Criss (32) ist endgültig unter der Haube! Der Glee-Star hat seine Langzeitfreundin Mia Swier geheiratet. Im Januar 2018 hatte das Paar seine Verlobung öffentlich gemacht – nach sieben gemeinsamen Jahren. Die beiden wollten das Abenteuer Liebe "auf eine neue Stufe bringen". Nun haben Darren und Mia den Schritt vor den Altar gewagt und auch eine Menge ihrer Promifreunde waren mit von der Partie!

Bereits am vergangenen Samstag schlossen der ehemalige Blaine-Darsteller und seine Angebetete den Bund der Ehe in einer romantischen Zeremonie in New Orleans, wie People berichtete. Unter den Gästen befanden sich neben Full House-Star John Stamos (55) auch einige frühere "Glee"-Kollegen, wie Harry Shum Jr., Chord Overstreet (30) und Lea Michele (32). Die Sängerin soll für das frisch angetraute Paar sogar ein Ständchen zum Besten gegeben haben.

Zuletzt sorgte Darren für seine Leistung in der Serie "American Crime Story: Der Mord an Gianni Versace" für Aufsehen. Für seine Darstellung des Andrew Cunanan erhielt der 32-Jährige in diesem Jahr fast alle wichtigen Schauspielpreise, die man sich vorstellen kann – darunter einen Golden Globe, einen Emmy Award, einen Screen Actors Guild Award und einen Critic's Choice Award.

Getty Images Mia Swier und Darren Criss bei den Emmy Awards 2018

Anzeige

AdMedia / Splash News "Glee"-Star Lea Michele

Anzeige

Getty Images Darren Criss und Mia Swier bei den Golden Globe Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de