Verzweifelte Jennifer Lopez will die Ehe mit Ben retten!

Es gibt neue Entwicklungen in dem Drama um das Promipaar Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51)! Ein Insider verrät gegenüber Daily Mail, dass die "Hustlers"-Darstellerin verzweifelte Anstrengungen unternehme, um ihre angeschlagene Ehe mit dem Regisseur zu retten. Selbst die Ex-Frau von Ben, Jennifer Garner (52), soll in das emotionale Durcheinander involviert sein und bemüht sich angeblich, das Paar zu unterstützen. Gerüchte um eine mögliche Scheidung kursieren bereits seit Monaten, besonders nachdem bekannt wurde, dass Ben für mehrere Wochen in einem teuren Mietshaus lebte.

Jennifer hat Berichten zufolge erkannt, dass ihre Entscheidung, die Trennungsgerüchte während ihrer Pressetour für den neuen Film "Atlas" nicht zu dementieren, ihrer Ehe geschadet hat. "Jennifer ließ die Gerüchte herumschwirren, weil sie hoffte, dass jede Publicity gute Publicity ist", erklärt die Quelle. Doch diese Strategie hat Ben offenbar verärgert. Vergangene Woche sagte die Musikerin überraschend ihre komplette "This Is Me... Live"-Tour ab, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und ihre Ehe zu retten. Zudem wurde bekannt, dass sie sich mehrfach mit der Ex-Frau ihres Gatten getroffen hat, um über ihre Probleme zu sprechen.

Jennifer und Ben, die ihre Romanze 2021 wieder hatten aufleben lassen, hatten im letzten Monat einen seltenen gemeinsamen Auftritt bei der Abschlussfeier von Bens Tochter Violet (18), bevor sie sich nach weiteren Wochen ohne öffentliche Auftritte bei einem Basketballspiel von Bens Sohn Samuel (12) wieder zeigten. Die Familie inklusive Bens Mutter Chris und seiner Ex war ebenfalls anwesend, doch die Stimmung wirkte angespannt. "Sie sind immer noch verliebt, aber Jennifer möchte, dass Ben sich wieder in sie verliebt und dass sie zu dem Zustand zurückfinden, der sie ursprünglich wieder zusammengebracht hat", sagte eine Quelle. Trotz aller Herausforderungen hofft Jennifer durch bessere Kommunikation und gemeinsames Zeitverbringen, ihre Ehe zu retten.

Nach ersten Gerüchten über die Liebeskrise folgte vor einigen Tagen eine neue Überraschung: Jennifers This Is Me...Live"-Tour wurde abgesagt. Dazu veröffentlichte die Musikerin ein Statement und versicherte ihren Fans, wie "untröstlich und komplett niedergeschlagen" sie sei, im Sommer nicht für ihre Fans auftreten zu können. Ein Insider verriet allerdings gegenüber OK Magazine, dass das nicht ganz der Wahrheit entspreche. "So traurig sie auch war, sie war auch erleichtert. Das Leben ist ihr gerade zu viel. Sie muss sich jetzt um sich selbst kümmern. Jeder in ihrem Team unterstützte ihre Entscheidung, sich lieber auf ihre Familie zu konzentrieren", erklärte die anonyme Quelle. Im Netz wird auch gemunkelt, dass sie wegen Ben die Tour gestrichen habe. Ist an den Trennungsgerüchten etwa doch was dran? Es ist auf jeden Fall bestätigt, dass die beiden sehr unterschiedliche Leben führen. Ein weiterer Insider meinte schon vor ein paar Wochen gegenüber Us Weekly: "Sie stehen immer öfter auf komplett unterschiedlichen Seiten. Sie streiten oft."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin, April 2024

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

