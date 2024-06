Kehrt Prinzessin Kate ihren royalen Pflichten den Rücken zu?

Aufgrund ihrer Krebserkrankung hat sich Prinzessin Kate (42) in den vergangenen Monaten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ihr Mann Prinz William (41) hält währenddessen die Stellung – soll das etwa so bleiben? Wie Bild jetzt erfahren haben will, soll die Royal aktuell im Zwiespalt sein. Wie ein Palast-Mitarbeiter gegenüber dem Blatt behauptet, gefalle es Kate, "mehr Zeit für die Kinder, für die Familie und auch für sich zu haben. Das hat ihr zu denken gegeben. Sie überlegt, wie sie weitermachen möchte, wenn sie wieder ganz gesund ist."

Ob Kate nach ihrer Genesung den zahlreichen royalen Pflichten den Rücken kehren wird, bleibt abzuwarten. Der Insider betont dennoch, dass sie ihre Entscheidung nicht alleine trifft: William ist stets an der Seite der 42-Jährigen. "William und Kate sind ein tolles Team und die beiden führen eine Ehe auf Augenhöhe", erklärt die Quelle außerdem. Vor allem eine Person habe aber kein Problem damit, sollte Kate ihre royalen Termine herunterschrauben: ihre Tochter Prinzessin Charlotte (9)! "Besonders Charlotte liebt es, plötzlich so viel Zeit mit Mama zu haben. Die beiden backen, lesen Bücher und haben süße Mädchenabende zusammen", so der Informant abschließend.

Dass sich mit Kates royaler Rückkehr alles ändern wird, machte bereits ein Insider im Interview mit Us Weekly deutlich: Er erklärt, dass aktuell "neu bewertet werde, ob sie in der Lage sein wird, zu übernehmen". Laut dem Informanten werde Kate nie mehr so zurückkommen, wie die royalen Fans sie in Erinnerung haben. Es ist weiterhin unbekannt, wann Kate das erste Mal seit ihrer Diagnose wieder in der Öffentlichkeit auftreten wird. Vermutet wird jedoch, dass die dreifache Mama nicht am kommenden Trooping the Colour teilnehmen wird.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

