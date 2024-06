Prinz William erscheint ohne Kate beim 80. D-Day-Jahrestag!

Bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des D-Days hat Prinz William (41) einen alleinigen Auftritt hingelegt – ohne seine Frau und Kinder. Prinzessin Kate (42) nimmt im Moment keine royalen Pflichten wahr, da sie sich aufgrund ihrer Krebserkrankung auf ihre Genesung fokussiert. Dennoch wurde die Herzogin von den Veteranen und den anderen Gästen des Events vermisst. Einer der ehemaligen Soldaten fragte den britischen Thronfolger, ob es Kate denn mittlerweile besser gehen würde. Wie Hello! berichtet, antwortete Prinz William darauf: "Sie wäre liebend gerne hier gewesen."

Außer Prinz William waren auch König Charles (75) und seine Frau Königin Camilla (76) bei dem Event und ehrten gemeinsam die Soldaten und ihre gefallenen Kollegen. Die Rede einer der Veteranen berührte das Monarchenpaar besonders – wie GB News berichtet, vergoss der König sogar einige Tränen. Während seiner eigenen Rede – der ersten seit seiner Krebsdiagnose – meinte er: "Während wir also all jenen danken, die so viel für den Sieg gegeben haben, dessen Früchte wir bis heute genießen, wollen wir uns erneut verpflichten, uns immer daran zu erinnern. Denn wir alle stehen auf ewig in ihrer Schuld."

Die Prinzessin von Wales wurde schon monatelang nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Die Fans der royalen Familie fiebern schon gespannt auf ihre Rückkehr hin, doch die könnte anders ausfallen, als erwartet wurde. Obwohl noch nicht feststeht, wann genau sie ihre Pflichten wieder aufnimmt, meinte ein Insider gegenüber Us Weekly: "Es wird aktuell neu bewertet, was sie übernehmen kann, wenn sie zurückkommt. Und es kann sein, dass sie nie wieder in die Rolle zurückkehrt, in der die Leute sie zuvor gesehen haben."

George Rogers/SIPA König Charles III. und Königin Camilla, Juni 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Royal

