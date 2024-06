Kim Virginias Stiefvater wurde Opfer einer Messerattacke

Mit dieser Nachricht schockiert Kim Virginia (29) ihre Fans. Nachdem gestern ein Politiker in Mannheim attackiert wurde, erklärt sie nun in einem Video auf Instagram, dass der Mann eine wichtige Bezugsperson für sie ist. "Mein Stiefvater ist die einzige Vaterfigur in meinem Leben und er wurde jetzt mit einem Messer angegriffen", erzählt sie unter Tränen. Für sie sei es schwer, über dieses Thema zu sprechen, da sie ihre Eltern eigentlich aus der Öffentlichkeit heraushalten wollte. Allerdings gehe sie davon aus, dass ihre Verbindung zu dem Opfer der Attacke so oder so bekannt geworden wäre.

Über den aktuellen Gesundheitszustand ihres Stiefpapas sei sie nicht informiert. "Ich weiß nicht, wie es ihm geht und ob er das Ganze überlebt hat", berichtet die Dschungelcamp-Kandidatin. Sobald sie darüber Bescheid wisse, wolle sie ihren Followern ein Update geben. Die Fans des Realitystars unterstützen ihn in dieser schweren Zeit. Eine Userin schreibt: "Ich sende dir und deiner Familie viel Kraft für diese schweren Stunden."

Die Beauty hatte vor Kurzem selbst Erschreckendes erlebt. In ihrer zweiten Heimat Miami war sie Opfer eines Raubüberfalls geworden. Auf Social Media schilderte sie den Vorfall: "Der kam zu uns und hatte eine Pistole dabei. Dann hat er uns ausgeraubt – eine Pistole auf uns gerichtet [...]. Der hat dann ein paar Tausend Euro mitgenommen und auch Schmuck von meiner Freundin." Aufgrund von fehlenden Beweisen hätte sie den Vorfall allerdings nicht zur Anzeige gebracht.

