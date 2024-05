Pistole an Kopf: Kim Virginia Hartung wurde überfallen!

Kim Virginia Hartung (29) berichtet von einer schrecklichen Erfahrung. Die Influencerin war kürzlich in Miami und wurde dort überfallen. Eine Freundin hatte einen Mann kennengelernt und mit ihm geschrieben, bis sie ihn schließlich zu sich und Kim Virginia in die Wohnung einlud. "Wir dachten, wir wären safe. Wir haben ja auch Kameras überall", betont die Dschungelcamp-Bekanntheit. Doch das entwickelte sich schnell zum absoluten Albtraum: "Der kam dann zu uns und hatte eine Pistole dabei. Dann hat er uns ausgeraubt – mit einer Pistole auf uns gerichtet [...]. Der hat dann ein paar Tausend Euro mitgenommen und auch Schmuck von meiner Freundin."

Da Kim Virginia und ihre Freundin aber in einem gut abgesicherten Haus untergekommen waren, war draußen direkt Polizei. Wirklich viel gebracht hat das aber nicht: "Der Typ hat dann behauptet, dass das eh seine Sachen sind und er die schon vorher hatte. Er hat mehrere Tausend Euro abgeknöpft und Schmuck und so weiter und danach ist dann nichts passiert!" Der Polizei konnten sie nichts beweisen, weshalb Kim Virginia nicht weiter dagegen vorgegangen ist.

In den vergangenen Jahren verbrachte die einstige Bachelor-Bekanntheit viel Zeit in Miami – für Realityshows reiste sie aber hin und wieder nach Deutschland oder zu den Drehorten. Vor wenigen Tagen verkündete Kim Virginia aber, dass sie der Stadt an der Ostküste erst einmal den Rücken kehrt. "Das Kapitel Miami ist vorerst abgeschlossen. Ich habe offiziell meinen Wohnsitz in Miami nach Jahren aufgegeben. Ich liebe es hier und fühle mich zu Hause, aber mein Bauchgefühl sagt mir, es wird Zeit für ein neues Kapitel", erklärte die Beauty.

Kim Virginia Hartung im Oktober 2023

Kim Virginia im Oktober 2023

