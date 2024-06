Luke Newton und Nicola begeistern auf "Bridgerton"-Event!

Im Mai veröffentlichte Netflix den ersten Teil der dritten Staffel von Bridgerton. Darin übernehmen Nicola Coughlan (37) und Luke Newton die wichtigsten Rollen. Die beiden Hauptdarsteller der romantischen Show besuchen nun eine Vorabvorführung des zweiten Teils. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Serienkollegen bei der Veranstaltung in Dublin. Die "Derry Girls"-Darstellerin trägt zu diesem Anlass ein elegantes, schwarzes Kleid, das mit funkelnden Diamanten geschmückt ist. Die zwei Stars scheinen sich vorher abgesprochen zu haben, denn Luke präsentiert sich in einem dazu passenden Look. Das Jackett seines schwarzen Anzugs ist ebenfalls mit Edelsteinen verziert.

Auf dem roten Teppich posieren die beiden "Bridgerton"-Stars, wie so häufig, Hand in Hand. Während des Drehs hat sich zwischen ihnen eine enge Freundschaft entwickelt. Für die neue Staffel mussten Nicola und Luke intime Szenen miteinander drehen, allerdings war das kein Problem für die Schauspielprofis. "Er gab mir das Gefühl, wirklich gut aufgehoben zu sein. Wir haben einander den Rücken gestärkt und wir konnten auch einfach darüber lachen", verriet die 37-Jährige im Gespräch mit AP.

Der zweite Teil der neuesten Staffel wird von den Fans schon mit Spannung erwartet. Produzentin Shonda Rhimes (54), die auch Serien wie Grey's Anatomy und "Scandal" erschuf, hatte den Zuschauern kürzlich einen ersten Vorgeschmack gegeben. "Wir wollen vieles noch geheim halten, aber ich kann sagen, dass es in vielerlei Hinsicht sexy und überraschend wird. Außerdem habe ich am Ende geweint, ich fand es sehr bewegend – und ich weine nicht immer. Es hat mich also wirklich mitgenommen", hatte sie in der "Today Show" preisgegeben. Ab dem 13. Juni wird die Fortsetzung bei dem Streaming-Dienst verfügbar sein.

Anzeige Anzeige

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel mit Luke Newton und Nicola Coughlan

Anzeige Anzeige

Getty Images Shonda Rhimes, Produzentin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Nicola und Luke haben ihre Looks abgesprochen? Auf jeden Fall! Nee. Ich denke, das war Zufall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de