In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Hollywood zum 94. Mal die Oscars verliehen. In diesem Jahr wurde die sonst so glamouröse Zeremonie jedoch von Will Smith' (53) Ausraster vor laufender Kamera überschattet. Nachdem Chris Rock (57) einen Witz über dessen Frau Jada Pinkett Smith (50) gemacht hatte, stürmte der Schauspieler auf die Bühne und gab dem Comedian eine Ohrfeige. Wie nun herauskommt, sollte diese Handlung eigentlich Wills letzte für diesen Abend gewesen sein – denn: Der "Men in Black"-Star wurde aufgefordert, die Oscars direkt zu verlassen!

Wie TMZ berichtet, hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in einem Brief verlauten lassen, dass der 53-Jährige zum sofortigen Verlassen der Gala aufgefordert wurde. "Die Dinge haben sich auf eine Weise entwickelt, die wir nicht vorhersehen konnten. Wir möchten klarstellen, dass Herr Smith gebeten wurde, die Zeremonie zu verlassen und sich geweigert hat, aber wir erkennen auch an, dass wir die Situation anders hätten handhaben können", heißt es in dem Schreiben.

Eine Quelle, die bei der Oscarverleihung 2022 anwesend war, verrät gegenüber dem Onlineportal, dass zwei Academy-Verantwortliche Will von der Veranstaltung ausschließen wollten. Demnach waren sie "wütend" auf den Hollywoodstar. Hinter den Kulissen soll es nach dem Eklat viel "Geschrei" und "hitzige Gespräche" mit Wills Vertretern gegeben haben.

