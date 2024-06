Mike Tyson vs. Jake Paul: Wann findet der Boxkampf statt?

Nachdem der mit Spannung erwartete Boxkampf zwischen Jake Paul (27) und Mike Tyson (57) am 20. Juli notgedrungen abgesagt werden musste, gibt es endlich einen neuen Termin! Wie Jake jetzt im Netz verkündet, findet das Event am 15. November statt. "Neues Datum, aber sonst bleibt alles beim Alten. Der härteste Mann des Planeten gegen den größten Störfaktor im Boxsport. Sechs Generationen haben ein Interesse an diesem Kampf. Wer gewinnt?", schreibt der YouTuber unter seinen Beitrag auf Instagram.

Auch sein Gegner meldet sich zu dem neuen Datum mit einem Pressestatement zu Wort. Obwohl sie den Kampf verschieben mussten, nehme er in Kürze das Training wieder auf und sei dankbar für das medizinische Personal, das ihn behandelt hatte, und die Menschen, die einen neuen Termin möglich gemacht haben. "Wir haben zwar einen neuen Termin, aber das Ergebnis wird dasselbe sein, egal wann wir kämpfen: Jake Paul wird ausgeknockt. Am Freitag, den 15. November, können Sie den Kampf persönlich im AT&T-Stadium oder live auf Netflix verfolgen", betont Mike.

Das Boxevent wurde verschoben, nachdem der Profiboxer einen medizinischen Notfall erlitten hatte. "Nach seinem Magengeschwür wurde bei einem Check-up empfohlen, dass Mike Tyson in den nächsten Wochen nur minimal bis leicht trainiert und danach zum vollen Training ohne Einschränkungen zurückkehrt", hieß es in einem Statement von Jakes Management auf Social Media. Die Gesundheit habe Top-Priorität und sie unterstützen Mike "voll und ganz in der Entscheidung, sich die Zeit zu nehmen, um dann beim Kampf performen zu können".

