Danni Büchners (46) Körper ist mit so einigen Kunstwerken verziert. Sowohl auf ihren Armen als auch auf ihrem Rücken und ihrem Bauch ließ sich die TV-Bekanntheit bereits das eine oder andere Motiv tätowieren. Die Geschichte hinter einer Tätowierung verrät die Goodbye Deutschland-Auswanderin nun gegenüber Bild. "Mit 18 war ich auf einer Party und habe mir aufgrund des Spiels einen Delfin auf den Bauch tätowieren lassen", erzählt sie und erklärt: "Wahrheit oder Pflicht war für mich schon immer peinlich, schon als Jugendliche."

Doch Danni hat auch Tattoos, die eine viel tiefgreifendere Bedeutung haben. Vor drei Jahren ließ sich die 46-Jährige gemeinsam mit ihrer Tochter Jada Karabas (19) ein Partnertattoo stechen. Das Motiv? Ein Schutzengel. Das Kunstwerk des Mutter-Tochter-Gespanns befindet sich jeweils oberhalb der Armbeuge. "Jetzt habe ich euch für immer bei mir, wie ich es mir lange gewünscht hatte", schrieb Jada damals in ihrer Instagram-Story. Auf wen die Körperkunst anspielen soll, hatte die junge Dame nicht verraten. Die Vermutung liegt aber nahe, dass der Engel symbolisch für ihren verstorbenen Vater Yilmaz Karabas und ihren ebenfalls verstorbenen Stiefvater Jens Büchner (✝49) stehen soll.

Auch aktuell steht Dannis Körper im Fokus der Schlagzeilen. Allerdings nicht wegen ihrer zahlreichen Tätowierungen, sondern wegen ihres Gewichtsverlusts. In den vergangenen Jahren nahm die fünffache Mutter nämlich insgesamt 20 Kilo ab. Obwohl Danni sich in ihrem Körper eigentlich wohlfühlt, machen sich ihre Kinder große Sorgen um ihre Mama. "Irgendwann habe ich dann doch schon gedacht, es geht jetzt langsam so in die Phase, wo man Knochen gesehen hat, wo ihr Gesicht total dünn wurde und ich mir dann gedacht habe, hoffentlich ist es keine Krankheit", offenbarte Tochter Joelina (24) im Gespräch mit RTL.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Kindern Jada und Jenna

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-TV-Darstellerin

