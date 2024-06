20 Kilo weniger: Daniela Büchners Kinder machen sich Sorgen!

Daniela Büchner (46) fühlt sich wohl in ihrer Haut! In den vergangenen Jahren nahm die Reality-TV-Bekanntheit insgesamt ganze 20 Kilo ab! Im Interview mit RTL schwärmt die Düsseldorferin von ihrem neuen Körper: "Ich finde mich gerade eigentlich so ganz gut!" Doch die Gewichtsabnahme stößt nicht bei allen auf Zuspruch. Besonders ihre Kinder scheinen sich langsam Sorgen um ihre Mutter zu machen. So erklärt Tochter Joelina (24) im Gespräch mit dem Sender: "Irgendwann habe ich dann doch schon gedacht, es geht jetzt langsam so in die Phase, wo man Knochen gesehen hat, wo ihr Gesicht total dünn wurde und ich mir dann gedacht habe, hoffentlich ist es keine Krankheit!"

Dannis starke Gewichtsabnahme sorgt jedoch nicht nur bei der 24-Jährigen für Skepsis. Für ihren aktuellen Instagram-Beitrag, auf dem sie ihren erschlankten Körper präsentiert, erntet die TV-Bekanntheit heftige Kritik von ihren Followern. Kommentare wie "Da sahst du früher mit deinen Kurven 1000-mal besser aus als heute" oder "20 Jahre gealtert" häufen sich unter dem Post. Die ständige Ablehnung ist für Danni offenbar schon traurige Gewohnheit: "Als ich mich früher etwas kräftiger im Bikini gezeigt habe, gab es eine riesige Diskussion. Jetzt habe ich mich fast halbiert und es entstehen wieder Diskussionen." Deshalb ist sich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin sicher: "Ich kann es eh niemandem recht machen!"

Einige Follower vermuten sogar, Dannis starker Gewichtsverlust könnte etwas mit der Abnehmspritze Ozempic zu tun haben. Im Gespräch mit RTL dementiert die fünffache Mutter diese Spekulationen jedoch komplett. "Es gab immer mal Situationen, in denen ich dachte okay, probiere ich das [die Abnehmspritze] oder nicht. Dann habe ich aber in meinem Freundeskreis und Umfeld Menschen gesehen, die es genommen haben und denen es richtig schlecht ging", erklärt die 46-Jährige. Der Realitystar setze hingegen ganz klassisch auf eine strenge Diät und Sport.

Danni Büchner mit ihren Kindern Jada, Diego, Jenna und Joelina

Daniela Büchner, Reality-TV-Darstellerin

