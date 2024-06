So süß gratuliert Olivia Culpo ihrem Verlobten zum Ehrentag

Happy Birthday, Christian McCaffrey (28)! Zu seinem 28. Geburtstag bekommt der NFL-Star eine süße Liebeserklärung seiner Verlobten Olivia Culpo (32). Auf Instagram widmet die ehemalige Miss Universe ihrem Liebsten einen ganzen Beitrag. Im Netz teilt die Beauty eine Reihe heißer Pärchenfotos, auf denen die Turteltauben leidenschaftliche Küsse im Pool austauschen. Dazu schreibt Olivia verliebt: "Alles Gute zum Geburtstag für das Beste, was mir je passiert ist! Ich kann es kaum erwarten, dich zu heiraten!" Auch in ihrer Story macht die Influencerin ihre Wertschätzung für den Sportler deutlich. "Gratuliert alle unserem Geburtstagskönig! Ich liebe dich so sehr", richtet sich Olivia an ihre Follower.

Dieser Aufforderung kommen die Fans gerne nach. Unter dem Instagram-Beitrag häufen sich die Glückwünsche! "Alles Gute zum Geburtstag an den besten Spieler und (zukünftigen) Ehemann aller Zeiten", schreibt einer von vielen Usern. Auch von dem süßen Pärchenfoto zeigen sich die Nutzer begeistert. "Wie kann man beim Schwimmen so gut aussehen?" oder "Ihr seid so ein wunderschönes Paar", schwärmen die Bewunderer in den Kommentaren.

Doch die Fans scheint noch ein weiteres Thema brennend zu interessieren: Wann wird die Hochzeit des Traumpaars stattfinden? Im vergangenen Jahr hatte der Sportler um die Hand der Schönheitskönigin angehalten. Vor wenigen Tagen feierte Olivia dann ihre große Bachelorette-Party. Doch wann treten die Turteltauben vor den Traualtar? Ein Insider gab kürzlich gegenüber US Weekly an: "Sie werden es in der Nebensaison machen und der Vibe der Hochzeit ist eher elegant und luxuriös."

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und ihr Verlobter Christian McCaffrey

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Geburtstagsgrüße von Olivia an ihren Christian? So süß! Er hat sich bestimmt sehr gefreut. Ich finde so etwas kitschig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de