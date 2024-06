Verrücktes Geschenk: Das bekam Miley Cyrus von Patin Dolly!

Mit diesem Geschenk hat Miley Cyrus (31) sicher nicht gerechnet! Sie und ihre Patentante Dolly Parton (78) verbindet ein besonders enges Verhältnis, was sich auch an den vergangenen Weihnachtsfeiertagen widerspiegelte. Denn da bekam Miley von der Country-Musik-Ikone ein äußerst verrücktes Geschenk, wie sie in einem aktuellen Interview mit W Magazine verrät. Dolly überraschte ihre Patentochter mit einer lebensgroßen Schaufensterpuppe, die so aussieht wie sie! Doch wie gefiel Miley das Dolly-Double?

Die "Flowers"-Sängerin zeigt sich hellauf begeistert und beschreibt, wie alle Details perfekt aufeinander abgestimmt waren. So hatte die Dolly-Puppe genau die passenden Proportionen und trug ein identisches Outfit wie die Country-Ikone. Doch nicht nur von der Geschenkauswahl schwärmt Miley. Für sie ist Dolly so viel mehr, als nur ihre Patentante: "Dolly ist wie eine Mutter für mich gewesen." Wie sich herausstellt, ist Mileys Wertschätzung nicht einseitig, denn Dolly hatte sich vorab schon lobend über ihre Patentochter geäußert: "Sie hört nie auf und ist immer auf dem Laufenden, was das Geschäft, die Unterlagen und die Leute betreffen, die ich kennen und mit denen ich zusammenarbeiten sollte."

Nicht nur privat unterstützen sie sich gegenseitig, wie in der andauernden Familienfehde von Miley, sondern auch beruflich harmonieren sie zusammen. Gemeinsam waren die beiden schon in der beliebten Serie Hannah Montana zu sehen, mit welcher der ehemalige Disney-Star seinen internationalen Durchbruch feierte. Bei verschiedenen Live-Auftritten sangen sie außerdem im Duett Dollys Evergreen-Hit "Jolene", der schon von namhaften Stars, wie zuletzt Beyoncé (42), gecovert wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Geschenk von Dolly? Ich finde es eine coole Idee! Mir wäre das zu seltsam! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de