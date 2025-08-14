Dolly Parton tröstet Kelly Clarkson nach Tod von Ex Brandon

Dolly Parton (79) hat der Sängerin Kelly Clarkson (43) nach dem Tod ihres Ex-Mannes Brandon Blackstock (†48) mit bewegenden Worten beigestanden. In einem Interview mit Entertainment Tonight sprach die Country-Ikone der Musikerin und zweifachen Mutter Mut zu und ermutigte sie, sich an die positiven Erinnerungen an die gemeinsame Zeit zu klammern. Brandon starb am 7. August mit nur 48 Jahren nach einem mehr als dreijährigen Kampf gegen Krebs. Wie in einer Erklärung seiner Familie bekannt gegeben wurde, sei er friedlich im Kreise seiner Angehörigen eingeschlafen.

Dolly, die dieses Jahr selbst den Verlust ihres Mannes Carl Dean zu verkraften hatte, teilte ihre Erfahrungen im Umgang mit Trauer: "Ich denke, man muss einfach dankbar sein für die Jahre, die man mit jemandem hatte, und versuchen, das Beste davon in Erinnerung zu behalten." Sie betonte, dass die Energie positiver Momente Teil des eigenen Lebens werden solle und helfe, den Verlust zu verarbeiten. Obwohl sie Kelly noch nicht persönlich kontaktiert hat, kündigte die Sängerin an, dies bald nachzuholen. Auch Brandons ehemalige Stiefmutter, Reba McEntire, äußerte sich liebevoll zu dem Verlust und würdigte ihn als humorvollen und lebensfrohen Menschen.

Kelly und Brandon waren von 2013 bis 2022 verheiratet, und trotz ihrer Trennung lagen der Sängerin das Wohl und die Gesundheit ihres Ex-Mannes stets am Herzen. In einer Mitteilung hatte Kelly kurz vor seinem Tod angekündigt, ihre August-Auftritte in Las Vegas zu verschieben, um für ihre Kinder da sein zu können. Brandon war als Musikmanager tätig und stammt aus einer Familie mit engen Verbindungen zur Country-Musik. Seine Kinder und Angehörigen werden die gemeinsame Zeit mit dem lebenslustigen und liebenswerten Vater und Freund sicher für immer in ihren Herzen tragen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Dolly Parton und Kelly Clarkson

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, Januar 2020

