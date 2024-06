Entdeckt: Julian Claßen flirtet bei Festival mit Unbekannter

Vor wenigen Monaten verkündete Julian Claßen (31) überraschende Neuigkeiten im Netz: Nach fast zwei gemeinsamen Jahren trennten sich der YouTuber und seine Freundin Tanja Makarić (27). Ist der Ex-Mann von Bibi Claßen (31) nun wieder bereit für etwas Neues? Auf einem Festival in Hamburg zeigt sich der Webvideoproduzent jetzt ganz schön in Flirtlaune! Wie ein aufmerksamer Promiflash-Leser beobachtet, verbringt Julian bei der Veranstaltung auffällig viel Zeit mit einer unbekannten Frau. Offenbar kommen sich beide ziemlich nahe. Denn auf den Schnappschüssen sitzt die Blondine vertraut auf dem Schoß des zweifachen Vaters. Ein weiteres Video zeigt, wie beide turtelnd die Menge verlassen.

Erst vor wenigen Tagen sprach Julian ehrlich über die Schattenseiten des Singledaseins. Ein Fan fragte den Content Creator auf Instagram, ob er sich nach der Trennung von Tanja manchmal einsam fühlt. Offen gestand der 31-Jährige: "Ehrlicherweise schon. Wenn die Kinder zum Beispiel zur Mama gehen. Man hatte vorher so rund um die Uhr Geschrei, Hektik und Aufregung, was ich ja liebe. Und dann sind sie plötzlich weg und man ist allein und hat Ruhe und man fühlt sich dann auch allein." Zu dem Zeitpunkt betonte er jedoch extra noch, dass er lernen wolle, auch allein sein zu können.

Die Trennung geht an Julian offenbar nicht spurlos vorbei. Auch für Tanja waren die vergangenen Wochen nicht leicht, wie die 27-Jährige kürzlich auf Instagram preisgab. Vor allem an ihrem Körper habe sich dies bemerkbar gemacht. "Ich habe in den letzten Monaten sehr viel abgenommen", erklärt sie niedergeschlagen und erläutert: "Ich konnte nicht essen. Ich habe es auch irgendwann nicht mehr gemerkt." Nun wolle die Profischwimmerin das jedoch wieder ändern und mehr auf ihr Essverhalten achtgeben.

Anzeige Anzeige

Promiflash Julian Claßen mit einer Unbekannten

Anzeige Anzeige

ActionPress Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass die Unbekannte eine neue Liebe für Julian sein könnte? Nein. Ich glaube, das ist nur ein Flirt. Ja. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de