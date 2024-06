Naomi Watts und Billy feiern eine zweite Hochzeit in Mexiko!

Naomi Watts (55) und Billy Crudup heirateten vor ziemlich genau einem Jahr in New York. Doch den zwei Schauspielern ist das nicht genug. In Mexiko City feiern die beiden nun eine zweite Hochzeit. Der Bruder der "Mulholland Drive"-Darstellerin hält die Zeremonie fotografisch fest. Videos auf seinem Instagram-Account zeigen die Hochzeitsgesellschaft vor der Zeremonie in einem Hotelfahrstuhl. Die Blondine trägt darin ein schlichtes weißes Brautkleid und hält einen weißen Blumenstrauß in den Händen. Ihr Angebeteter steht hinter ihr und gibt einen schwarzen Anzug zum Besten.

Das ganze Wochenende über dokumentierte Ben einige Szenen der Feierlichkeiten. In seiner Story zeigt er die schicke Location der Veranstaltung. Dazu schreibt der Promi-Bruder: "Gleich startet die Zeremonie an diesem fantastischen Ort... Unsere Mutter ist verständlicherweise etwas emotional." In einem prunkvollen Ballsaal sitzen darin schick gekleidete Gäste und warten auf die Braut. Laut People sollen auf prominente Gäste wie Justin Theroux (52) und seine Freundin Nicole Brydon Bloom (30) sowie Nicole Kidman (56) anwesend sein.

Schon seit 2017 sind die "Gypsy"-Hauptdarstellerin und der "The Morning Show"-Star ein Paar. Bei ihrer Trauung in New York trug die damals 54-Jährige ein durchscheinendes, weißes Kleid mit Blümchenmuster. Ihr Mann machte in einem blauen Anzug eine tolle Figur. Zu Gast bei "Live with Kelly and Mark" erklärte Naomi, wie glücklich sie über ihren Billy wäre: "Wir haben uns später im Leben gefunden. Es ist wirklich eine tolle Sache."

Getty Images Billy Crudup und Naomi Watts bei den SAG Awards 2022

Getty Images Naomi Watts im Juni 2019

