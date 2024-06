Ohne Ben: Jennifer Lopez zeigt sich nachdenklich bei Dinner

Die vergangenen Wochen scheinen Jennifer Lopez (54) ganz schön mitzunehmen. Am Wochenende besuchte die Sängerin alleine ein italienisches Restaurant in Los Angeles, Kalifornien. Auf den Paparazzi-Fotos, die People vorliegen, wirkt Jennifer ziemlich nachdenklich. Ob es die Gerüchte um ihre vermeintliche Ehekrise mit Ben Affleck (51) sind, die der "On The Floor"-Interpretin so zusetzen? Seit Wochen wird vermutet, dass das Paar kurz vor der Scheidung steht. Von Ben war während des Dinners an diesem Abend jedenfalls weit und breit nichts zu sehen.

Wie ein Insider gegenüber Daily Mail erklärte, setzt Jennifer aktuell alles daran, um ihre Ehe mit Ben zu retten. Dafür soll die Musikerin sogar ihre "This Is Me... Live"-Tour abgesagt haben. "Ich bin untröstlich und am Boden zerstört, weil ich euch im Stich gelassen habe. Bitte wisst, dass ich das nicht tun würde, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es absolut notwendig wäre. Ich verspreche, dass ich es wiedergutmachen werde und wir alle wieder zusammen sein werden", entschuldigte sie sich in ihrem Newsletter On The JLo. Die "Dance Again"-Interpretin wolle die Zeit nutzen, um mit ihrer Familie zusammen zu sein.

Die Beziehung zwischen Jennifer und Ben schien schon immer ziemlich turbulent gewesen zu sein. Von 2001 bis 2004 waren die beiden zum ersten Mal ein Paar – verlobten sich sogar. Kurz vor der geplanten Hochzeit hatten sich die beiden jedoch getrennt. 2021 war es dann zur Liebes-Reunion gekommen. Im darauffolgenden Jahr hatte der Schauspieler seiner Partnerin einen Antrag gemacht. Die Hochzeit folgte nur wenige Monate später.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez auf der "This is Me...Now: A Love Story"-Premiere im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2002

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Jennifer wegen der angeblichen Liebeskrise mit Ben so schlecht gelaunt war? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, ich glaube, da steckte etwas anderes dahinter. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de