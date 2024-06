Rebel Wilson teilt süßes Foto von ihrer Tochter und Ramona

Rebel Wilson (44) lässt ihre Fans an ihrem Familienglück teilhaben. Am Wochenende besuchte die Schauspielerin gemeinsam mit ihrer Verlobten Ramona Agruma und Töchterchen Royce eine Hochzeit. In ihrer Instagram-Story gab Rebel einige Einblicke in den schönen Tag. Dabei teilte die "Pitch Perfect"-Darstellerin auch ein Foto, das ihre Liebste und Royce zeigt. Lächelnd hält Ramona ihren Spross im Arm. Für die Trauung schmiss sich das Mutter-Tochter-Duo ordentlich in Schale. Während Ramona ein langes Kleid mit Blumenprint trug, entzückte Royce in einem weißen Tüllkleid.

In ihrer Rolle als Mama geht Rebel total auf. Trotzdem gab es auch einige Dinge, die sie nach der Geburt ihrer Tochter überraschten. "Das Überraschende ist, dass man nie einfach aus dem Haus geht und keine Pläne hat", erklärte sie in einem Interview mit People. "Man kann nicht einfach sagen: 'Ich habe Lust, ins Kino zu gehen', und dann einfach aus dem Haus gehen. Nein, nein, nein. Man muss planen, was mit dem Baby passiert. 'Kommt das Baby mit uns mit? Sind die Mahlzeiten für das Baby schon vorbereitet?' Man muss sich über den Zeitplan des Babys verständigen, wann es seinen Mittagsschlaf hält, all diese Dinge", führte der Filmstar aus.

Im November 2022 hatten Rebel und Ramona bekannt gegeben, dass sie mit der Hilfe einer Leihmutter Eltern geworden sind. "Ich kann die Liebe, die ich für sie empfinde, gar nicht beschreiben, sie ist ein wunderschönes Wunder!", schwärmte Rebel damals begeistert in einem Instagram-Post.

Instagram/rebelwilson Ramona Agruma und ihre Tochter Royce, 2024

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson, 2023

