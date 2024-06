Sind diese Hotties im neuen Film über die Beatles dabei?

Spannende Neuigkeiten aus Hollywood! Bereits Anfang des Jahres kündigte Sam Mendes (58) an, mehrere Filme über die Beatles drehen zu wollen – nun brodelt es in der Gerüchteküche. Denn Spekulationen zufolge sollen die Hauptrollen für die Streifen über die legendäre Band vergeben sein. Wie The InSneider berichtet, soll Durchstarter Barry Keoghan (31) den Schlagzeuger Ringo Starr (83) darstellen. Sein Kollege Paul Mescal (28) hingegen schlüpft angeblich in die Rolle des Paul McCartney (81)!

Auch wer John Lennon (✝40) und George Harrison darstellen wird, steht angeblich fest: Harris Dickinson (27) wird vermutlich den ermordeten Songwriter verkörpern, Charlie Rowe bereitet sich angeblich auf die Figur des Gitarristen vor. "Wir haben vor, ein einzigartiges, spannendes und episches Kinoerlebnis zu schaffen: Vier Filme, die aus vier verschiedenen Perspektiven eine einzige Geschichte über die berühmteste Band aller Zeiten erzählen", erklärte Regisseur Sam das Projekt im Februar gegenüber Sony Pictures Entertainment.

Für die Nachwuchsstars wäre die Arbeit an den Beatles-Filmen ein weiteres großes Projekt auf ihrem steilen Weg auf der Karriereleiter. Barry war im Herbst 2023 vor allem durch den provokanten Streifen "Saltburn" berühmt geworden. Paul hingegen wurde der breiteren Öffentlichkeit durch sein Mitwirken an "Normal People" bekannt – seitdem bekam er bereits einen BAFTA Award und wurde für einen Oscar nominiert.

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Getty Images Paul Mescal im Februar 2024

