Frisch verliebt? Antonia Elena schwärmt von ihrem "Mister X"

Hat Antonia Elena etwa einen neuen Mann an ihrer Seite? Das deutet die Content Creatorin zumindest in einer Fragerunde auf Instagram an: Dabei schwärmt die frischgebackene Mama von ihrem "Mister X" in den höchsten Tönen. Dieser ist ihrem Ex Christian Wolf übrigens kein Unbekannter: Auf dem Onlineportal äußert sich der Fitness-Fan zum Liebesglück seiner ehemaligen Partnerin und Mutter seines Sohnes...



